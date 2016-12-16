İngiltere'de sıra dışı bilet protestosu!

İngiltere Lig 1'de oynanan Coventry-Sheffield United maçında ilginç bir olay yaşandı.

İngiltere 1. Lig'inde karşı karşıya gelen Coventry - Sheffield United maçında evsahibi takım taraftarları taraftarları, 85. dakikada takımları hücum yaparken bilet fiyatlarını protesto etmek için sahaya girdi ve oyunun durmasına neden oldu.



Hakemlerin sahaların boşaltılması için verdiği ara sonrası başlayan oyun Coventry'nin kaderini tamamen değiştirdi.



Taraftarları oyuna girerken hücumda olan Coventry, daha sonra başlayan oyunda kısa sürede 2-1 geriye düştü. Sheffield United mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.