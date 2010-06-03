İngiltere'de silahlı saldırı

T24- İngiltere'de Başbakan David Cameron'un yakın takibinde olan, ülkenin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı açıklandı.



Ruhsatlı çiftçiler, avcılar, emniyet mensupları gibi mesleki gerekliliği bulunmayan yurttaşların silah taşımasının yasak olduğu İngiltere'de, 1996'dan beri görülen en büyük silahlı öldürme olayının ardından, saldırgan intihar etti. Başbakan Cameron, Avam Kamarası'na olayla ilgili bilgi verdi.



İngiliz haber kanalları, polisin 52 yaşında Derrick Bird adlı şüphelinin cesedini bulduğunu duyurdu. Taksi şoförü olduğu tespit edilen Bird'ün pompalı tüfekli saldırı cinnetinin ardından intihar ettiği tahmin ediliyor. Polise göre Bird, pompalı çiftenin yanı sıra tabanca da kullanmış olabilir.



Saldırının nedeninin bilinmediği, taksi şoförü Bird'ün annesini de öldürdüğü açıklandı.

Silahlı saldırı, Cumbria bölgesinde Whitehaven, Seascale ve Egremont ilçelerinde meydana geldi ve büyük şok yarattı.