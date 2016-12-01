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Dünya

İngiltere'de 'sextortion' alarmı; 4 kişi intihar etti!

İngiltere istihbaratı, 2015 yılında bu türde 864 olay yaşandığını açıkladı

01 Aralık 2016 12:13

İngiltere’nin istihbarat servisi Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA), çok sayıda orta sınıfa mensup erkeğin tuzağına düştüğü, cinsel içerikli şantaj manasına gelen ‘sextortion’ konusunda bilinçlendirme amacıyla uyarı videosu yayınladı. Habertürk'te yer alan habere göre, bir kadının bir sosyal medya kullanıcısı erkeği webcam’den müstehcen görüşme yapmaya ikna etmesi üzerine elde edilen görüntüleri para ödenmediği takdirde tüm tanıdıklarına gönderme tehdidine karşı videolu uyarı yayınlayan NCA, 2015 yılında bu türde 864 olay yaşandığını vurguladı.

Videoda, üyelerinin genellikle Fas, Filipinler ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde bulunduğu ‘sextortion’ çetelerinin, çöpçatanlık siteleri, Facebook gibi sosyal medya platformları ve hatta LinkedIn gibi profesyonel sosyal ağları kullanarak, çekici kadınlarla erkekleri tuzağa düşürdüğü belirtiliyor. Sextortion sebebiyle bu yıl İngiltere’de 18-24 yaş arası 4 erkeğin intihar ettiği biliniyor.

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