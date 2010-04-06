İngiltere'de seçim başlıyor

T24-



Seçimlerde ekonomi, vergi ve kamu harcamaları gibi iç konuların sonuçları belirleyici rol oynayacağı tahmin ediliyor.



Kampanya döneminde bir ilke de tanık olunacak. İngiltere siyasetinde ilk kez üç büyük partinin liderleri, televizyonlardan naklen yayımlanacak tartışmalara katılacak.



Ayrıca bu seçimler üç büyük partinin liderlerinin tümünün parti lideri olarak katıldığı ilk genel seçimler olma özelliği de taşıyor.



Manifestolar

Başbakan Gordon Brown'un Buckingham Sarayı'ndan dönüşünde ekonomiye vurgu yapan bir açıklama yapması bekleniyor.



Brown'un, "İngiltere'yi ekonomik düzlüğe çıkarmak için insanlar öyle büyük mücadeleler verdiler ki birilerinin bizi yeniden resesyon yoluna sokmasına müsaade edemeyeceğiz." diyeceği tahmin ediliyor.



Başbakan Brown'un ayrıca ülkenin önündeki en büyük üç sorunu da ekonomik toparlanma, bütçe açığını indirirken kamu hizmetlerini koruma ve siyaset kurumunu elden geçirme şeklinde vurgulaması bekleniyor.



Brown'la aynı sıralarda Muhafazakarların lideri David Cameron'ın da bir açıklama yapması bekleniyor.



Cameron'ın konuşmasında Muhafazakarların "ihmal edilenler" için mücadele ettiklerini söyleyeceği tahmin ediliyor.



Liberal Demokratları lideri Nick Clegg'in ise seçim tarihinin açıklanmasının "Gordon Brown için sonun başlangıcı" olacağına işaret ettiğini ve "Brown'un son 13 yılda yapılan en büyük hataların bizzat sorumlusu olduğunu" söylemesi bekleniyor.



Clegg'in bankacılık sektöründeki krize ve resesyona, Irak'ın işgaline, siyaset kurumundaki yolsuzluk olaylarına vurgu yapacağı tahmin ediliyor.



Anketler

İngiltere genel seçimlerinde partiler Avam Kamarası'ndaki 650 sandalye için yarışacak.



Partilerden herhangi birinin mutlak çoğunluk sağlayabilmesi için en az 326 sandalye kazanması gerekiyor.



İşçi Partisi 13 yıllık iktidarın ardından seçimlere 48 sandalye üstün olarak katılıyor.



24 ya da daha çok sandalye kaybetmesi halinde İşçi Partisi parlamentodaki mutlak çoğunluğunu da kaybetmiş olacak.



Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, Muhafazakâr Parti ile İşçi Partisi arasındaki fark dört puana inmiş durumda.



Guardian gazetesi için yapılan bir anket, Muhafazakârları yüzde 37, İşçi Partisi'ni yüzde 33, Liberal Demokratları ise yüzde 21 seviyelerinde gösteriyor.



Buna karşın Sun gazetesi ile Daily Express gazetesinin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında Muhafazakâr Parti on puan ileride görünüyor.



Ancak sonuç ne olursa olsun, Avam Kamarası'nın profili seçimlerin ardından hayli değişecek.



Zira şimdiye dek 144 milletvekili bu seçimlerde yarışmayacağını açıklamış durumda.