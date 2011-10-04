-İngiltere'de sanayi bölgesinde patlama LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - İngiltere'nin güneyinde, Surrey bölgesindeki Lingfield köyünün yakınlarında bulunan sanayi bölgesindeki patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle 8 kişi yaralandı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yaralanan 8 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Nedeninin henüz belirlenemediği yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Sky haber kanalı ise patlamanın sanayi bölgesinde bulunan bilgisayar ve yazıcı geri dönüşüm şirketinden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirtti.