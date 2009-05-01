İngiltere'de şahsi iflaslar rekor kırdı

Hükümete bağlı İflas Masası rakamlarına göre, ülkede şahsi iflasını ilan edenlerin oranı rekor seviyede artış gösterdi.



2009 yılının ilk üç ayında 19 bin 62 kişinin iflasını istediği, 10 bin 713 kişinin de borçlarını ödeyemez durumda bulunduğunu belirterek özel bir "ödeme planı" yapılmasını talep ettiği bildirildi.



İngiltere'de ve Galler'de yılın ilk üç ayında iflas eden şirket sayısının ise, bir önceki çeyreğe göre daha az olduğu, ancak yine de geçen yıla göre yüzde 54 daha yüksek gerçekleştiği bildirildi.



İflas uzmanı Begbies Traynor, ülkede şahsi iflasların yıl sonuna kadar 125 bine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

