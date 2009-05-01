T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İngiltere'de şahsi iflaslar rekor kırdı

01 Mayıs 2009 20:35

Hükümete bağlı İflas Masası rakamlarına göre, ülkede şahsi iflasını ilan edenlerin oranı rekor seviyede artış gösterdi.

2009 yılının ilk üç ayında 19 bin 62 kişinin iflasını istediği, 10 bin 713 kişinin de borçlarını ödeyemez durumda bulunduğunu belirterek özel bir "ödeme planı" yapılmasını talep ettiği bildirildi.

İngiltere'de ve Galler'de yılın ilk üç ayında iflas eden şirket sayısının ise, bir önceki çeyreğe göre daha az olduğu, ancak yine de geçen yıla göre yüzde 54 daha yüksek gerçekleştiği bildirildi.

İflas uzmanı Begbies Traynor, ülkede şahsi iflasların yıl sonuna kadar 125 bine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24