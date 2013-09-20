İngiltere'de sağlık çalışanlarına peçe yasağı tartışması

James Gallagher

BBC Sağlık ve Bilim muhabiri

İngiltere'de, Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'e bağlı çalışan personele peçe yasağı uygulanıp uygulanmaması sorunu ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı, doktorların çalışma düzenini belirleyen Genel Tıp Konseyi'ne başvurarak "hastalarla 'uygun tarzda' yüz yüze etkileşimin sağlanması için" sorunu ele almasını istedi.

Daily Telegraph gazetesinin yaptığı bir araştırmada 17 hastanenin peçeyi yasakladığı belirtilmişti.

Bu konuda ülke çapında geçerli kapsamlı bir düzenleme bulunmuyor.

Bazı hastaneler dini gerekçelerle peçe giyilmesine izin veriyor. Ancak gazetenin yayımladığı haberde, Londra'nın doğusu da içinde olmak üzere bazı bölgelerdeki hastanelerde, etkili iletişim sağlanması gerekçesiyle peçeye izin verilmediği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Hastaların, kendilerine bakan doktor ve hemşirelerle gerektiği gibi etkileşimde bulunması çok önemli. Ben hasta olsam, beni tedavi eden doktor ve hemşirenin yüzünü görebilmek isterdim." dedi.

Hastanelerin kendi bölgeleri için doğru olacak bir yol izlemesi gerektiğini belirten Hunt, bu sorunun politikacılardan ziyade, "profesyonel standartlarla ilgili organlar" tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Bakanlık, sağlık alanındaki tüm kurumlardan, sağlık çalışanları ile hastalar arasında gerekli yüz yüze etkileşimi sağlayacak tarzda düzenlemelerini gözden geçirmesini istedi.

Gölge sağlık bakanı Andrew Gwynne ise bunun "çok hassas" bir sorun olduğunu ve hastanelerin, hastaların dileklerini yerine getirmesini umduğunu söyledi.

Bu hafta İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama ile okul ve benzeri kamu alanlarında peçe takılması konusu tartışmaya açılmıştı.

Mahkemede işlem gören bir davada ise Yargıç Peter Murphy, ifade verirken peçesini çıkarmak istemeyen bir Müslüman kadının isteğini, "jürinin değerlendirmesi açısından yüzü görmek önemlidir" gerekçesiyle reddetmişti.