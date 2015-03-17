İngiltere'de resmi bilgisayar hesaplarından porno izleyen 3 hâkimin görevine son verildi

İngiltere'de resmi bilgisayar hesaplarından porno izledikleri belirlenen 3 hâkimin görevlerine son verildi.

BBC'nin haberine göre, Hukuki İdare Araştırmaları Ofisi, 'Bağışlanamaz yanlış davranışları' nedeniyle Bölge yargıcı Timothy Bowles, göçmenlik davalarına bakan yargıç Warren Grant ve Bölge Yargıcı Yardımcısı ve kayıt memuru Peter Bullock'ın görevlerine son verdi. Dördüncü hâkimin kararın çıkmasından önce istifa ettiği bildirildi. Üç hakimin de birbirleriyle ilişkili olmadığı ve dördüncü hakim Andrew Maw'ın da mahkeme bilgisayarlarından uygunsuz malzemeler izlediğinin belirlendiği açıklandı. İngiltere'de yargısal idareyi denetleyen Judicial Conduct Investigations Office (JCIO) sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, hakimlerin yargı alanında bundan sonra görev alamayacağını ve hakimlerin karara itiraz etmeyeceklerini söyledi. Sözcü olayların farklı tarih ve zamanlarda gerçekleştiğini ekledi.