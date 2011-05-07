-İNGİLTERE'DE REFERANDUMDAN "HAYIR" ÇIKTI LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - İngiltere'de halk, "Alternatif Oy" seçim sistemine "hayır" diyerek, mevcut seçim sisteminin değişmesini istemedi. Ülke genelinde seçmenlerin yüzde 42'si referandum için sandık başına gitti. İngiliz basını, oyların yarısından fazlasının sayıldığını ve şu ana kadarki sonuçlara göre seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'inin "Alternatif Oy" seçim sistemine geçilmesine "hayır" dediğini aktardı. Referanduma katılımın en az olduğu yer ise, yüzde 35,4 ile başkent Londra oldu. Referandum sonucuyla, İngiltere'de dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenen, yani her seçim bölgesinde en çok oyu alan kişinin doğrudan milletvekili seçildiği sisteme devam edilecek. Referanduma sunulan "Alternatif Oy" seçim sistemiyle ise, seçmenlerden, adayları sıralamaları istenecek ve seçilebilmek için herhangi bir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşması gerekecekti. -YEREL SEÇİM'DE LİBERAL DEMOKRATLARIN YENİLGİSİ- İngiltere'de referandumla birlikte ayrıca başkent Londra dışında toplam 279 yerel yönetim için 9 bin 500'ten fazla belediye meclisi üyesinin seçilmesi için sandık başına gidildi. 279 yerel yönetimden 269'undaki oyların sayımı tamamlandı. Buna göre, 269 yerel yönetimden 149'unu Muhafazakar Parti, 56'sını İşçi Partisi, 10'unu ise Liberal Demokrat Parti aldı. 54 yerel yönetim de diğer siyasi partilerden seçildi. Sonuçlara göre, Liberal Demokrat Parti yerel yönetimdeki sandalyelerinin neredeyse yarısını kaybetti. İşçi Partisi ise bir önceki yerel seçime göre 25 bölgede daha kazanarak, oylarını artırdı.