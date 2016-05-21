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Dünya

İngiltere'de referandum; sanatçılar Avrupa Birliği'nden yana tavır koydu

Sinema, müzik, sanat ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin desteklediği mektupta, AB'den ayrılma kararı çıkmasının sanat ve kültür sektörüne büyük zarar vereceği savunuluyor

21 Mayıs 2016 07:28

İngiltere'de 23 Haziran'da yapılacak referandumla ülkenin AB içinde kalıp kalmayacağı belli olacak.  Aralarında Jude Law, Keira Knightley ve Benedict Cumberbatch'in de bulunduğu 300'e yakın aktör, müzisyen, sanatçı, yazar ve yönetmen İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalmasını savunan bir açık mektuba imza attı.

Sinema, müzik, sanat ve edebiyat dünyasının ünlü ve etkili isimlerinin desteklediği mektupta, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmasının sanat ve kültür sektörüne büyük zarar vereceği savunuluyor.

Sanatçılar AB fonlarının film sektöründen tiyatroya bir çok önemli proje için temel önem taşıdığına dikkat çekiyorlar.

 

Kimler var?

 

Mektubu imzalayanlar arasında Bill Nighy, John Hurt, Helena Bonham Carter, Kristen Scott-Thomas, Patrick Stewart gibi ünlü aktörler, mimar Richard Rogers, sanatçı Tracey Emin, yazar John le Carre, komedyen Jo Brand, moda tasarımcısı Vivienne Westwood, yazar Philip Pullman ve yönetmenler Richard Curtis ve Mike Leigh de var.

İngiltere Avrupa İçinde Güçlü kampanyasının girişimiyle yayımlanan açık mektupta "İngiltere Avrupa içinde sadece daha güçlü değil, daha yaratıcı da olacak, ayrılmamız halinde ise küresel yaratıcı gücümüz büyük darbe alacaktır" deniyor.

Sanatçılar mektupta "Avrupa Birliği'nden ayrılmak İngiltere'de sanatsal sektörlerde çalışan milyonlar gibi yurt içinde ve dışında bu sektördeki büyüme ve canlılıktan pay alan milyonlarca insanı bir bilinmeyenin içine atacaktır" diyor.

 

Kimleri etkileyecek?

 

İngiltere Avrupa İçinde Güçlü kampanyası ülkede 2 milyon 200 bini aşkın insanın yaratıcı sektörler ve dijital sektörde çalıştığını söylüyor ve ülkeye milyarlarca sterlin kazandıran ve hızla büyüyen bu sektörlerin Avrupa Birliği içinde güçlü olduğunu savunuyor.

İmzacı sanatçılardan bir kısmı Avrupa Birliği içinde kalma kampanyalarına destek veren muhafazakar Başbakan David Cameron ve ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski kültür bakanlarından Tessa Jowell ile, Beatles grubunun kayıtlarını yaptığı ünlü Abbey Road stüdyolarında biraraya geldiler.

Ancak her iki parti içinde de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopması gerektiğini savunan kamplar var.

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