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Spor

İngiltere'de rakibini ısıran futbolcuya 8 maç ceza

Luis Suarez birisi Dünya Kupası'nda olmak üzere daha önce 3 kez rakibini ısırmaktan çeşitli cezalara çarptırılmıştı

01 Nisan 2016 02:23

İngiltere Futbol Fedrasyonu, rakibini ısırdığı gerekçesiyle Leeds United'lı futbolcu Souleymane Doukara'ya 8 maç men cezası verdi.

NTV’nin haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın golcüsü Doukara, maç sırasında rakibini ısırdığı gerekçesiyle 8 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Leeds United ile Fulham arasında oynanan maç sırasında rakibi Fernando Amorebieta'yı ısırdığı gerekçesiyle Leeds Unitedlı Doukara'ya 8 maç men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşananların olağan karşılanmayacak kadar ciddi bir durum olduğu ve bu nedenle futbolcuya 5 bin sterlin para cezası da verildiği ifade edildi.

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez de ikisi Premier Lig ve birisi Dünya Kupası'nda olmak üzere daha önce 3 kez rakibini ısırmaktan çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

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