İngiltere'de porno yasaklanıyor!

T24 - İngiliz The Sun Gazetesi, İngiltere’de çocukları korumak adına internetteki porno sitelerine yasak konulacağını duyurdu. Ancak gazete, yasağın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi vermedi. Habere göre ülkedeki tüm evlerin internet bağlantısı için geçerli olan yasak bakanlar tarafından onaylandı. Bu, evlerdeki internet bağlantılarında tüm porno siteleri filtrelenecek anlamına geliyor.



Kültür Bakanı Jeremy Haunt, internet servis sağlayıcılarını yasağa uymaya çağırırken, aksi halde sorunla baş etmek için daha katı yasa ve uygulamalara gidileceğini açıkladı. Yasak için önayak olan Muhafazakâr Parti Milletvekili Claire Perry ise “Çocukların yarısı tek başına interneti kullanıyor, ancak internet sitelerinin yüzde 3’ünde yaş sınırı var, bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti” dedi. Yeni uygulamaya göre porno sitelerini görüntülemek isteyenlerin ise 18 yaşın üstünde olduklarını kanıtlamaları gerekecek.



