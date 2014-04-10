İngiltere'de porno izleme yaşı 10'un altına düştü

İngiltere'de, BBC'de yayınlanan bir program için yapılan ankete katılan 16-21 yaş arası gençlerin dörtte biri, 12 yaşından önce porno izlediklerini söyledi. Aynı ankette 10 yaşından önce porno izlediklerini söyleyenlerin oranı da yüzde 7 oldu.

Anket, BBC 3 Televizyonu'nda bu akşam yayınlanacak "Porn: What's the Harm?" (Porno: Zararı ne?) adlı belgesel için yapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, söz konusu anket kapsamında 16-21 yaş arası 1,002 gence internette porno izleyip izlemedikleri soruldu.

9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete katılan kadınların yüzde 20'si, erkeklerin ise sadece yüzde 4'ü internette porno izlemediklerini söyledi.

Gençlerin üçte birinden fazlası internette ilk olarak kaza sonucu porno izlediklerini, esasında arama motorlarında başka bir şeye baktıklarını ya da sosyal medya üzerinden gönderilen bir linki tıkladıktan belirtti.

Anketin bir diğer sonucu da, gençlerin yarısından çoğunun, internette izledikleri pornonun seksten beklentilerini etkilediğini söylemesi oldu.

İnternette 'porno filtresi' dönemi

İngiltere Başbakanı David Cameron, geçen yıl ülkedeki tüm internet bağlantılarına, hesap sahibi aksini istemedikçe, otomatik olarak "pornografi filtresi" konulacağını açıklamıştı. Cameron, internetteki pornografik içeriğin "çocukluğu çürüttüğünü" söylemişti.

Ülkenin önde gelen dört internet servis sağlayıcısından biri filtre seçeneğini uygulamaya koydu.

Diğer servis sağlayıcılarının da yıl sonuna kadar müşterilerine aynı seçeneği sunması bekleniyor.