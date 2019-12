-İNGİLTERE'DE POLİSLERE TELEKULAK SORGUSU LONDRA (A.A) - 12.07.2011 - İngiltere'de telekulak skandalı her geçen gün büyürken, skandala ilişkin polisler sorgulanıyor. Parlamentonun İçişleri Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan polislere, ilk kez 2006 yılında ortaya çıkan "News of the World" gazetesinin bazı kişilerin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediği iddialarına ilişkin soruşturmanın nasıl yürütüldüğü soruluyor. Soruşturmayı yürüten, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün üst düzey yetkililerinden John Yates, News of the World gazetesinin soruşturmada polis ile iyi işbirliği yapmadığını savundu. Kendi telefonunun dinlendiğinden emin olduğunu söyleyen Yates, "hiçbir zaman bilgi için para almadığını ancak bazı polis memurlarına ödeme yapılmış olmasının yüksek olasılık olduğunu" ifade etti. Yates, 2009 yılında soruşturmanın yeniden açılmasını reddetmişti. Emekli emniyet yetkilileri Andy Hayman ve Peter Clarke'ın sorgulanmalarına ise komisyonda devam ediliyor. İngiliz haber kanalları İçişleri Komisyonundaki soruşturmayı canlı yayımlıyor. Milletvekilleri, polis memurlarına cinayet kurbanlarının sesli mesajlarının dinlendiği yolundaki kanıtları neden ilk soruşturmada ortaya çıkarmadıklarını soruyor. Elde edilen bazı bilgilerin neden polis tarafından göz ardı edildiği de soruşturuluyor. Soruşturma, News of the World kraliyet muhabiri Clive Goodman ve gazete için çalışan özel dedektif Glen Mulcaire'in kraliyet üyelerinin yardımcılarının sesli mesajlarını dinlemeye çalıştıkları gerekçesiyle 2007 yılında hapse atılmaları sonrası kapatılmıştı. Milletvekilleri soruşturmayı kapatma kararının, İngiltere Emniyet Teşkilatı Scotland Yard'ın "News of the World" gazetesinin bağlı olduğu ve medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" grubuyla iyi ilişkilerini koruma çabasıyla ilişkili olup olmadığını bilmek istiyor. Bu arada, skandal ile ilgili son olarak ortaya çıkan eski Başbakan Gordon Brown'un maliye bakanlığı yaptığı dönemde hasta oğlunun tıbbi bilgilerin "News International" grubu gazetecileri tarafından ele geçirildiği iddiası, ülkede konuşulmaya devam ediliyor. Grubun altında bulunan "Sun" gazetesinin oğlunun hastalığıyla ilgili 2006 yılında haber yapacağını duymasının ardından "gözyaşlarına boğulduğunu" söyleyen Brown, konuya ilişkin soruşturma başlatılmasını istiyor. Brown ayrıca, gruba bağlı gazeteleri haber yapmak için "iğrenç" yöntemlere başvurmakla ve suçlularla ilişkiler kurmakla suçluyor. Skandalın merkezindeki 168 yıllık "News of the World" gazetesinin kapatılmasına karar verilmiş ve pazar günü son sayısı yayımlanmıştı. Murdoch, İngiltere'de "News of the World", "Sun" ve "Times" gazeteleri ile BSkyB dijital uydu kanalının yüzde 39'unun sahibi.