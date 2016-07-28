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Dünya

İngiltere'de polise silahlı saldırı

Saldırganlarla polisin çatıştığı öne sürüldü

28 Temmuz 2016 17:09

İngiltere'nin Smallfield bölgesinde silahlı bir kişinin polise ateş açtığı bildirildi.

İngiltere'nin Smallfield bölgesinin Surrey kasabasında silahlı bir kişi polise ateş açtı. Kasabada yaşayanlardan evlerinden dışarı çıkmamaları istenirken, bir kasaba sakini polis helikopterinin bölgeye ulaştığını söyledi.

RT'nin haberine göre bir görgü tanığı polis arabasının arkasında kelepçeli iki kişi olduğunu iddia etti. Polis arabası bölgeden ayrılırken, silahlı bir kişinin hala bir evin içinde olduğu ve polisle çatıştığı öne sürüldü.

 

 

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