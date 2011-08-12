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Dünya

İngiltere'de polise OHAL yetkisi geliyor

İngiltere 5 gün süren yağma ve şiddet olaylarından sonra normale dönerken, bir dizi olağanüstü uygulama gündeme geliyor...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere 5 gün süren yağma ve şiddet olaylarından sonra normale dönerken, bir dizi olağanüstü uygulama gündeme geliyor. Polis maskeli birini görürse durdurabilecek, sosyal iletişime müdahale edilebilecek, kapıları kırıp evlere girebilecek. Başbakan Cameron, “Polisin sayısı ve taktikleri yetersiz kaldı” itirafında bulundu, “Çeteleri ezmek ulusal öncelik” dedi.

Polisinin silah bile taşımamasıyla övünen, dünyanın en köklü demokrasisi İngiltere’de geçen cumartesiden bu yana yaşanan yağma ve şiddet olayları radikal değişimleri beraberinde getiriyor. Ülke önceki geceden itibaren yoğun güvenlik önlemleri ve yağmurlu havanın da etkisiyle normale dönmeye başladı. Ancak başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde süren yağma, kundaklama ve şiddet olayları 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 1500’e yakın kişinin de gözaltına alınmasına neden oldu. Dün olağanüstü toplanan İngiliz Parlamentosu’na hitap eden Başbakan David Cameron polisin sayısı ve taktiğinin olayları önlemede yetersiz kaldığını itiraf etti. Cameron milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Sokaklarda çok az polis vardı ve olayların başlangıcında uygulanan yöntemler sonuç vermedi. Bu polis için alışık olmadık bir durumdu. Birçok insan, birçok yerde aynı anda aynı şeyi yapıyordu. Yağma vardı” dedi.


Ordu bile gelebilir

Sokaklarda düzenin sağlanması için “ne gerekiyorsa” yapılacağını söyleyen Cameron “şimdilik gerek olmasa da polisi rahatlatmak için ordu bile göreve çağrılabilir” dedi. Ulusal öncelik olarak sokak çetelerini ezme sözü veren Cameron, “Savaşımız başladı. Yağmacılar şunu bilin ki sizi bulacağız, suçlayacağız ve sizi cezalandıracağız. Yaptığınızı ödeyeceksiniz” derken bir dizi önlemi gündeme getirdi: * Polise yüzü maskeli kişileri durdurma, plastik mermi ve tazyikli su sıkma yetkileri verilecek. Polis şüphelendiği bir mekana kapıları kırıp girebilecek. 

- Şiddet ve düzeni bozma amaçlı sosyal medya iletişimine müdahale edilebilecek.
- 16 bin polis hafta sonuna kadar sokaklarda kalacak.
- Mahkemelere daha ağır cezalar verme, evsahiplerine de suçlulara karşı daha fazla müdahale yetkisi verilecek.


Mahkemeler tüm gece mesai yaptı

İngiltere’de 5 gündür süren olaylarda gözaltına alınanların sayısı 1500’e yaklaşırken mahkemeler bütün gece mesai yaptı. 888 tutuklama yapıldı, 371 kişi şiddet, düzeni bozma ve yağmacılıkla suçlandı. İskoçya’dan 250 polis takviyesi getirildi. 90 bin kişi online dilekçe toplayarak yağmacıların sosyal yardımlarının kesilmesini istedi. Tottenham-Everton maçı ise ertelendi.
Bu arada semtleri zarar gören kişiler, bir araya gelerek, ellerinde süpürgelerle mahallelerinin sokaklarını süpürüyor. Olaylarda iş yerleri ve evlerine zarar gelen kişilere sigortaları olmasa bile destek verilecek. Toplam zararın 200 milyon pound’u (500 milyon lira) bulduğu belirtiliyor. 


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