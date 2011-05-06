-İNGİLTERE'DE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - İngiltere'de hem seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin referandum hem de bazı bölgelerde için yapılan yerel seçim için oy verme işlemi sona erdi. Yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) kapanan sandıkların ardından, yerel seçimler için kullanılan oyların sayımına başlandı ancak seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin yapılan referandumda kullanılan oyların sayımına bugün yerel saatle 16.00'dan (TSİ 18.00) önce başlanmayacak. Ülkede 36 yıl aradan sonra ilk kez yapılan referandumla halka, mevcut seçim sistemi yerine "Alternatif Oy" (AV) sistemine geçilip geçilmemesi soruldu. Referandumdan "Evet" çıkarsa ülkede mevcut seçim sistemi yerine alternatif oy seçim sistemi kullanılmaya başlanacak. İngiltere'de mevcut seçim sistemi, dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenleniyor, yani her seçim bölgesinde en çok oyu alan kişi doğrudan milletvekili seçiliyor ve seçmenler bir adaya oy verebiliyor. Referanduma sunulan "Alternatif Oy" seçim sistemiyle ise seçmenlerden, adayları sıralamaları istenecek ve seçilebilmek için herhangi bir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşması gerekecek. Dolayısıyla alternatif oy seçim sisteminde herhangi bir adayın yüzde 50'lik oy oranına ulaşması için yapılan sıralama önem taşıyacak, yani seçmenlerin ilk tercihlerinin yanı sıra diğer tercihleri de göz önünde bulundurulacak. Oylamada bir adayın yüzde 50'lik oy oranına ulaşamaması durumunda, sıralamada en az oy alan aday liste dışı kalacak ve bu kişinin oyları diğer adaylara dağıtılacak, bu işlem bir aday yüzde 50 oy oranına ulaşana kadar devam edecek. İngiltere'de Başbakan David Cameron'ın liderliğindeki koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti AV'ye mevcut sistemin adil olduğunu savunarak, "hayır" diyor, koalisyonun küçük ortağı Liberal Demokrat Parti ise seçim sisteminin demokratikleşmesi gerektiği görüşüyle "evet" diyor, muhalefetteki İşçi Partisi ise bölünmüş bir görünüm sergiliyor. Ülkede son referandum 1975 yılında, İngiltere'nin o dönem i adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılımına ilişkin yapılmıştı. Geçen yıl ülkede yapılan genel seçimde hiçbir siyasi parti hükümeti oluşturacak çoğunluğa ulaşamayınca Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti kurmuştu. Koalisyon hükümeti kurma pazarlıkları sırasında, Liberal Demokrat Partinin Genel Başkanı Nick Clegg ülkedeki seçim sisteminin değiştirilmesini şart olarak öne sürmüştü. İngiltere'de referandumla birlikte ayrıca başkent Londra dışında toplam 279 yerel yönetim için 9 bin 500'ten fazla belediye meclisi üyesinin seçilmesi için de sandık başına gidildi. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de ise milletvekili seçimleri için oy kullanıldı. İskoçya Parlamentosu için 129, Kuzey İrlanda Parlamentosu için 108, Galler Parlamentosu içinse 60 parlamenter seçiliyor. Yerel seçim ile İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler Parlamento seçim sonuçlarının gün içinde referandum sonucundan önce belli olması bekleniyor.