İngiltere'de otobüslere 'Sübhan Allah' ilanları

İngiltere'de İslami yardım kuruluşu Islamic Relief, Ramazan'da Suriyeli mültecilere yardım toplamak için başlattığı bir kampanya çerçevesinde beş kentte belediye otobüslerine "Sübhan Allah" yazılı ilanlar verecek.

Islamic Relief, "Tanrı'nın tüm olumsuz sıfatlardan uzak olması" anlamına gelen "Sübhan Allah" posterlerinin İslam'a yönelik olumsuz yaklaşımların ortadan kalkmasına yardımcı olmasının umulduğunu vurguladı.

Kampanya çerçevesinde Londra, Birmingham, Manchester, Leicester ve Bradford kentlerinde bu ay sonundan itibaren yüzlerce otobüs bu posterleri taşıyacak.

'İklim değişikliği' kampanyası

Islamic Relief'in İngiltere sorumlusu İmran Madden, kampanyayla ilgili olarak "Bu bir anlamda, iklim değişikliği kampanyası olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu ülkedeki uluslararası yardım ve Müslümanlara yönelik olumsuz havayı değiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Madden, "Uluslararası yardım son 15 yılda aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısının yarı yarıya azaltılmasına yardımcı oldu. İngiltere'deki Müslümanlar, Ramazan'da yardım örgütlerine 100 milyon sterlinden (yaklaşık 144 milyon dolar) fazla para bağışlıyor" diye konuştu.