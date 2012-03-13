İngiltere'de ötanaziye mahkeme onayı

T24 - İngiltere'nin konuştuğu sıradışı davada mahkeme başvuruyu kabul etti. Ötanazi isteyen hasta, hayatına son verecek doktorun cinayetten yargılanmaması için dava başvurusunda bulundu. İngiliz mahkemesi, ötanazi isteyen hastanın başvurusunu onayladı.

İngiltere felç hastası Tony Nicklinson'un açtığı davayı konuşuyor. Tony Nicklinson adlı felçli hastası ölüm izni için dava açtı. Üstelik doktorların yaşamına son vermesini isteyen Nicklinson'ın başvurusu, İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; 2005 yılında felç geçiren Tony Nicklinson,, bu durumun kendisi için çekilmez olduğunu belirtip çareyi ötanazide buldu.

"Eğer davamız düşerse yemeyi kesip açlıktan kendimi ölüme terk edeceğim" diyen İngiliz hastanın davası yüksek mahkemesi kabul edildi.

İngiltere yasaları, aslında ötanaziyi kabul etmiyor. 58 yaşındaki Nicklinson da çareyi, yaşamına doğrudan bir doktorun son vermesini isteyerek davayı, ötanazi kapsamından çıkarmış oldu. Tek sorun ise doktorun cinayetten yargılanacak olması.

Bu nedenle de Nicklinson, hayatına son verecek doktorun, cinayetten yargılanmaması için dava başvurusunda bulundu.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Nicklinson'un başvurusunu yerinde buldu. Adalet Bakanlığı ise cinayetle ilgili yasaları sadece parlamentonun değiştirebileceğini savunarak karşı çıkıyor.

Avrupa'da sadece Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre ötenaziyi kabul ediyor.