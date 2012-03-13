T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'de ötanaziye mahkeme onayı

Tony Nicklinson adlı felçli hastası ölüm izni için dava açtı. İngiliz Yüksek Mahkemesi dava onaylandı.

13 Mart 2012 11:16

 

T24 - İngiltere'nin konuştuğu sıradışı davada mahkeme başvuruyu kabul etti. Ötanazi isteyen hasta, hayatına son verecek doktorun cinayetten yargılanmaması için dava başvurusunda bulundu. İngiliz mahkemesi, ötanazi isteyen hastanın başvurusunu onayladı.

İngiltere felç hastası Tony Nicklinson'un açtığı davayı konuşuyor. Tony Nicklinson adlı felçli hastası ölüm izni için dava açtı. Üstelik doktorların yaşamına son vermesini isteyen Nicklinson'ın başvurusu, İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; 2005 yılında felç geçiren Tony Nicklinson,, bu durumun kendisi için çekilmez olduğunu belirtip çareyi ötanazide buldu.

"Eğer davamız düşerse yemeyi kesip açlıktan kendimi ölüme terk edeceğim" diyen İngiliz hastanın davası yüksek mahkemesi kabul edildi.

İngiltere yasaları, aslında ötanaziyi kabul etmiyor. 58 yaşındaki Nicklinson da çareyi, yaşamına doğrudan bir doktorun son vermesini isteyerek davayı, ötanazi kapsamından çıkarmış oldu. Tek sorun ise doktorun cinayetten yargılanacak olması.

Bu nedenle de Nicklinson, hayatına son verecek doktorun, cinayetten yargılanmaması için dava başvurusunda bulundu.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Nicklinson'un başvurusunu yerinde buldu. Adalet Bakanlığı ise cinayetle ilgili yasaları sadece parlamentonun değiştirebileceğini savunarak karşı çıkıyor.

Avrupa'da sadece Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre ötenaziyi kabul ediyor.

 

 

ETİKETLER

İngiltereötanazi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24