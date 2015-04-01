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Dünya

İngiltere'de ortaçağdan kalma dev mezarlar bulundu

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir restorasyon 1300 kişilik ortaçağ mezarını açığa çıkardı

01 Nisan 2015 20:19

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir restorasyon sırasında, 1300 kişiye ait dev bir mezarlık bulundu. Cesetlerin birçoğunun erkeklere ait olduğu, ancak hamile kadın iskeletlerine de rastlandığı açıklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden Cambridge’in St John Koleji’ne ait bir binanın altında dev bir ortaçağ mezarlığı bulundu. Arkeologlar, koleje ait bir amfinin restorasyonu sırasında keşfedilen mezarlıkta 13 ila 15. Yüzyıldan kalma 1300 iskelet bulduklarını açıkladı.

Cambridge Arkeoloji Ünitesi’nden Craig Cessford konuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Mezarlığın bölgede olduğunu biliyorduk ancak tam yerinden habersizdik. Bu gerçekten müthiş bir buluş” dedi.

Cambridge St John Koleji’nin aynı isimdeki tarihi bir hastanenin yerine inşa edildiğini ve mezarlığın da bu hastaneye ait olduğunu belirten uzmanlar, iskeletleri inceleyerek İngiltere’deki Orta Çağ hayatı ile ilgili birçok önemli bilgi elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

Cessford iskeletlerin birçoğunun 25-45 yaş arası erkeklere ait olduğunu ancak hamile kadın iskeletlerine de rastladıklarını söyledi.

Arkeolog iskeletlerin oldukça düzgün sıralarda yan yana gömülmüş olduğunu ve mezarlık doldukça yeni katmanlar oluşturulduğunu da keşfettiklerini söyledi.

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