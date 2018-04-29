İngiltere'de muhalefet BBC'deki tartışma programına çıkmayan Başbakan May'e yüklendi

İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi dün akşam tüm siyasi partilerin liderleri BBC canlı yayınında kozlarını paylaştı. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Başbakan Theresa May ise tartışma programına katılmadı.

90 dakika süren tartışma programında muhalefet liderleri Başbakan May sert bir şekilde eleştirildi.

May, "korkaklıkla ve tartışmadan kaçmakla" suçlandı.

İngiltere Başbakanı seçim döneminde diğer liderlerle birlikte tartışma programlarına çıkmayı reddettiğini açıklamış ve bu kararını uygulamıştı.

BBC'deki tartışma programında Muhafazakar Parti'yi temsil eden İçişleri Bakanı Amber Rudd ise May'in yokluğunu "iyi lider aynı zamanda iyi ve güçlü bir takıma sahiptir" sözleriyle savundu.

Theresa May, dünkü yayın öncesi kampanyası sırasında sokakta insanlarla buluşup onların sorularını yanıtlamayı televizyonda diğer siyasetçilerle "atışmaya" tercih ettiğini söylemişti.

May'in ardından tartışma programlarına çıkmayacağını açıklayan bir diğer siyasetçi olan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise dünkü yayına çıkmaya karar verdi.

Yayında "Theresa May nerede, ona ne oldu?" diye soran İşçi Partisi lideri Corbyn ise Theresa May'e yüklenmekten çok Amber Rudd ile hükümetin kemer sıkma politikaları üzerine tartıştı.

Corbyn İçişleri Bakanı Rudd'a, "Gıda bankalarının durumunu gördünüz mü hiç? İstasyonlarda uyumak zorunda kalan insanları gördünüz mü? Hükümetinizin yardımlarla ilgili bilinçli kararları nedeniyle yoksulluğun ulaştığı seviyeleri gördünüz mü?" diye sordu.

İşçi Partisi lideri Corbyn, öğretmenler ve doktorlar başta olmak üzere kamu çalışanı maaşlarına yapılan zam sınırlandırmasını kaldıracağının altını çizdi.

2008 mali krizinin ardından muhafazakar hükümetin ilan ettiği bu kemer sıkma önlemi, 2020'ye kadar kamu çalışanlarına yapılan yıllık zamlara yıllık yüzde 1'lik üst sınır getirmişti.

Corbyn, 2020 yılına kadar asgari ücreti saatlik 10 sterline (yaklaşık 45 TL) çıkarma vaadini de tekrarladı.

İşçi Partisi lideri "imalat sektörünü ve bu sektördeki işleri koruma" sözü verirken bu vaatlerinin maliyetlerini de hesapladığını söyledi.

Tartışmanın sonunda konuştuğum izleyicilerden bazıları Theresa May'in tartışma programlarına katılmamasından bıktıklarını söyledi.

May'in aksine Corbyn'in yayına çıkmasından ise memnun kalmışlardı.

Eğer seçimler birer yarışmaysa, Corbyn dün puan topladı.

Fakat dünkü performansının daha geniş seçmen kitlesi üzerinde, özellikle de kararsız seçmen üzerindeki etkisi ayrı bir konu.

Yayındaki hiçbir lider, tartışmadan açık bir zaferle veya mağlubiyetle çıktığı izlenimi uyandıramadı.

Haftaya oy vermeye gidecek insanların akıllarında, bu tartışmada konuşulan konulardansa Theresa May'in yayına çıkmaması kalacak.

İçişleri Bakanı Amer Rudd, tartışma sırasındaki atışmaların "koalisyonun nasıl bir kaos olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Rudd, Başbakan May'in İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkaracak gücü olduğunu ve partisi dışında diğer tüm partilere verilecek oyların İşçi Partisi lideri Corbyn'e ve "koalisyona" verileceğini belirtti.

Liberal Demokratlar'ın lideri Tim Farron tartışmada Başbakan May'e "Theresa May şu anda nerede? Pencerenizden dışarı bakın, belki de sosyal hizmetlerinizi karşılamak için evinize el koymayı düşünerek evinizi izliyordur" sözleriyle yüklendi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Caroline Lucas da "Liderliğin ilk kuralı ortaya çıkmaktır" dedi ve ekledi:

"Hem bu seçimin hayatımızda göreceğimiz en önemli seçim olacağını söyleyip hem de tartışmaya katılmamak kabul edilemez."

Galler'in bağımsızlığını savunan Sosyal Demokrat Galler Partisi Plaid Cymru'nun lideri Leanne Wood, Theresa May'in tartışmaya katılmamasının, kampanyasının çökmekte olduğunu gösterdiğini söylerken İskoç Ulusal Partisi Başkan Vekili Angus Robertson hem Başbakan May'e "korkak" dedi, hem de İçişleri Bakanı Rudd'a hükümetin emeklilere verdiği kışlık yakıt yardımını kesmesini eleştirdi.

Amber Rudd ise hükümetin zengin emeklilerin kışlık yakıt yardımı almasının önüne geçtiğini belirtti.

Rudd, "Burada esas soru, Başbakanlık ofisinde İngiltere'yi aydınlık bir geleceğe götürmek üzere kimin oturmasını tercih edeceğiniz" dedi ve ekledi:

"Para ağacı, istek listesine benzeyen manifestosuyla, Brexit planı olmayan bir Jeremy Corbyn mi yoksa başarısı tescilli Theresa May mi?"

Tartışmadaki bir diğer gündem maddesi de göçtü.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Caroline Lucas, Avrupa Birliği üyeleriyle İngiltere arasında serbest dolaşımı savundu ve İngiltere'nin göçten faydalandığını söyledi.

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise göçün kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Tartışmadaki diğer konular arasında Ulusal Sağlık Sistemi, güvenlik, "terörizm" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iklim anlaşmasına karşı olumsuz tavrı da vardı.