İngiltere'de meslektaşın ne kadar maaş alıyor?

İngiltere'de Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarını inceleyerek ortalama maaşları hesapladı. Listede en yüksek maaşı Ceo/En tepe yönetici, 36.650 TL maaş alırken en düşük maaşı 2.395 TL ile Hizmetçi/Temizlikçi alıyor.

Fortune Türkiye'de yer alan haberde İngiliz Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarına göre yüzlerce iş kolundaki ortalama ücret düzeylerini açıkladı. Bu gelişmiş ülkedeki ücretler doğal olarak Türkiye'den oldukça yüksek. Ama bir fikir vermesi açısından listenin bir bölümünü yayınlıyoruz. Daily Mail'in muhtemelen prim ve ikramiyeleri dahil ederek yıllık gelir olarak yayınladığı rakamları cari İngiliz Sterlini kuruyla çarparak, aylık olarak veriyoruz.

İŞ KOLU VE MESLEK BAZINDA AYLIK MAAŞ (TL)

