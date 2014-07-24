İngiltere'de meslektaşın ne kadar maaş alıyor?

İngiltere'de Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarını inceleyerek ortalama maaşları hesapladı. Listede en yüksek maaşı Ceo/En tepe yönetici, 36.650 TL maaş alırken en düşük maaşı 2.395 TL ile Hizmetçi/Temizlikçi alıyor.
Fortune Türkiye'de yer alan haberde İngiliz Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarına göre yüzlerce iş kolundaki ortalama ücret düzeylerini açıkladı. Bu gelişmiş ülkedeki ücretler doğal olarak Türkiye'den oldukça yüksek. Ama bir fikir vermesi açısından listenin bir bölümünü yayınlıyoruz. Daily Mail'in muhtemelen prim ve ikramiyeleri dahil ederek yıllık gelir olarak yayınladığı rakamları cari İngiliz Sterlini kuruyla çarparak, aylık olarak veriyoruz.
İŞ KOLU VE MESLEK BAZINDA AYLIK MAAŞ (TL)
|
Ceo veya en tepe yönetici
|
36.650
|
Borsa brokerı
|
30.000
|
Pazarlama ve satış müdürü
|
25.136
|
Pilot ve uçuş mühendisi
|
23.631
|
Finans müdürü
|
22.661
|
Maden ve enerjide üretim müdürü
|
22.018
|
Hukuk profesyoneli
|
21.455
|
IT ve telekom müdürleri
|
21.352
|
Cerrah
|
21.154
|
Finansal kurum müdürü
|
21.099
|
Reklam ve PR müdürleri
|
20.282
|
Hava trafik knotrolörü
|
19.369
|
Üst düzey polis müdürü
|
18.446
|
İstatistikçi, ekonomist
|
18.403
|
İnsan kaynakları müdürü
|
16.449
|
Satın alma müdürü
|
15.054
|
Yazılım sorumlusu
|
14.792
|
Finansal analist, danışman
|
14.408
|
Ar-Ge müdürü
|
14.389
|
Diş hekimi
|
14.206
|
Yönetim danışmanı
|
13.813
|
Vergi uzmanı
|
13.481
|
Elektrik mühendisi
|
13.025
|
Mimar
|
12.910
|
Makine mühendisi
|
12.792
|
Muhasebe müdürü
|
12.582
|
Elektronik mühendisi
|
12.346
|
İnşaat mühendisi
|
11.901
|
Biyokimya uzmanı
|
11.638
|
Kimyager, mühendis
|
11.427
|
Eczacı
|
11.338
|
Psikolog
|
11.017
|
Gazeteci, editör
|
10.681
|
Veteriner
|
10.225
|
Sigorta broker'ı
|
10.044
|
Radyografi uzmanı
|
10.026
|
Otel müdürü
|
9.913
|
Vinç operatörü
|
9.747
|
Seyahat acentesi müdürü
|
9.723
|
PR profesyoneli
|
9.598
|
Telekom mühendisi
|
9.279
|
Müşteri hizmetleri müdürü
|
8.967
|
Tekne yapım işçisi
|
8.947
|
Isıtma-soğutma mühendisi
|
8.874
|
Web dizayn uzmanı
|
8.581
|
Hemşire
|
7.877
|
Hapishane görevlisi
|
7.840
|
Duvar ustası
|
7.325
|
Otobüs şoförü
|
6.798
|
Şirket sekreteri
|
5.745
|
Sokak temizlik işçisi
|
5.520
|
Kasap
|
5.273
|
Çiftlik işçisi
|
5.168
|
Oto yıkayıcı, vale
|
4.268
|
Kuru temizlemeci, ütücü
|
3.340
|
Hizmetçi, temizlikçi
|
2.395