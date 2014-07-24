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Ekonomi

İngiltere'de meslektaşın ne kadar maaş alıyor?

İngiliz Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarına göre yüzlerce iş kolundaki ortalama ücret düzeylerini açıkladı

24 Temmuz 2014 20:19

İngiltere'de Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarını inceleyerek ortalama maaşları hesapladı. Listede en yüksek maaşı Ceo/En tepe yönetici, 36.650 TL maaş alırken en düşük maaşı 2.395 TL ile Hizmetçi/Temizlikçi alıyor.

Fortune Türkiye'de yer alan haberde İngiliz Daily Mail gazetesi, vergi dairesi kayıtlarına göre yüzlerce iş kolundaki ortalama ücret düzeylerini açıkladı. Bu gelişmiş ülkedeki ücretler doğal olarak Türkiye'den oldukça yüksek. Ama bir fikir vermesi açısından listenin bir bölümünü yayınlıyoruz. Daily Mail'in muhtemelen prim ve ikramiyeleri dahil ederek yıllık gelir olarak yayınladığı rakamları cari İngiliz Sterlini kuruyla çarparak, aylık olarak veriyoruz.

İŞ KOLU VE MESLEK BAZINDA AYLIK MAAŞ (TL)
 

Ceo veya en tepe yönetici

36.650

Borsa brokerı

30.000

Pazarlama ve satış müdürü

25.136

Pilot ve uçuş mühendisi

23.631

Finans müdürü

22.661

Maden ve enerjide üretim müdürü

22.018

Hukuk profesyoneli

21.455

IT ve telekom müdürleri

21.352

Cerrah

21.154

Finansal kurum müdürü

21.099

Reklam ve PR müdürleri

20.282

Hava trafik knotrolörü

19.369

Üst düzey polis müdürü

18.446

İstatistikçi, ekonomist

18.403

İnsan kaynakları müdürü

16.449

Satın alma müdürü

15.054

Yazılım sorumlusu

14.792

Finansal analist, danışman

14.408

Ar-Ge müdürü

14.389

Diş hekimi

14.206

Yönetim danışmanı

13.813

Vergi uzmanı

13.481

Elektrik  mühendisi

13.025

Mimar

12.910

Makine mühendisi

12.792

Muhasebe müdürü

12.582

Elektronik mühendisi

12.346

İnşaat mühendisi

11.901

Biyokimya uzmanı

11.638

Kimyager, mühendis

11.427

Eczacı

11.338

Psikolog

11.017

Gazeteci, editör

10.681

Veteriner

10.225

Sigorta broker'ı

10.044

Radyografi uzmanı

10.026

Otel müdürü

9.913

Vinç operatörü

9.747

Seyahat acentesi müdürü

9.723

PR profesyoneli

9.598

Telekom mühendisi

9.279

Müşteri hizmetleri müdürü

8.967

Tekne yapım işçisi

8.947

Isıtma-soğutma mühendisi

8.874

Web dizayn uzmanı

8.581

Hemşire

7.877

Hapishane görevlisi

7.840

Duvar ustası

7.325

Otobüs şoförü

6.798

Şirket sekreteri

5.745

Sokak temizlik işçisi

5.520

Kasap

5.273

Çiftlik işçisi

5.168

Oto yıkayıcı, vale

4.268

Kuru temizlemeci, ütücü

3.340

Hizmetçi, temizlikçi

2.395

 

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