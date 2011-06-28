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Dünya

İngiltere'de memurlar greve gidiyor

İngiltere'de binlerce kamu sektörü çalışanının, kesintileri ve emeklilik şartlarını protesto etmek için bu hafta grev yapması bekleniyor.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - İngiltere'de binlerce kamu sektörü çalışanının, kesintileri ve emeklilik şartlarını protesto etmek için bu hafta grev yapması bekleniyor.

Yaklaşık 750 bin kişinin katılmasının öngörüldüğü perşembe günkü grev, ülke genelinde okulların, kamu kuruluşlarının ve mahkemelerin kapanmasına yol açacak.

İngiliz hükümeti sendikaların grev kararını geri çekmesi çağrısında bulunurken, sendikalar hükümetin emeklilik yaşını artırma kararına karşı çıkıyor. Hükümet, emeklilik yaşını 2020 yılına kadar 60'tan, 66'ya yükseltmeyi planlıyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, mevcut emeklilik koşullarının "vergi mükellefleri için adil olmadığını" savunuyor. Sendika liderlerinin dün hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmede de anlaşma sağlanamadı. 

Kamu sektörü sendikalarının anlaşmaya varılamazsa benzer bir grevi sonbaharda da yapmaları bekleniyor.

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