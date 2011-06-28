İngiltere'de memurlar greve gidiyor

T24 -

Yaklaşık 750 bin kişinin katılmasının öngörüldüğü perşembe günkü grev, ülke genelinde okulların, kamu kuruluşlarının ve mahkemelerin kapanmasına yol açacak.

İngiliz hükümeti sendikaların grev kararını geri çekmesi çağrısında bulunurken, sendikalar hükümetin emeklilik yaşını artırma kararına karşı çıkıyor. Hükümet, emeklilik yaşını 2020 yılına kadar 60'tan, 66'ya yükseltmeyi planlıyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron, mevcut emeklilik koşullarının "vergi mükellefleri için adil olmadığını" savunuyor. Sendika liderlerinin dün hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmede de anlaşma sağlanamadı.

Kamu sektörü sendikalarının anlaşmaya varılamazsa benzer bir grevi sonbaharda da yapmaları bekleniyor.