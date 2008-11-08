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Dünya

İngiltere’de ‘kör uçuş’ mucizesi

Cessna özel uçağıyla 15 bin feette felç geçirip kör olan pilotu mutlak ölümden İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) bir savaş uçağı pilotu kurtardı

08 Kasım 2008 02:00

İngiltere’de kullandığı Cessna özel uçağıyla 15 bin feet yükseklikte uçarken felç geçirip kör olan Jim O’Neill’i mutlak ölümden İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) bir savaş uçağı pilotu kurtardı.

Geçen cuma Prestwick’ten kalkarak Essex’e uçan O’Neill (65), rahatsızlanması üzerine telsizle yardım istedi. Mesajı alan RAF, hemen bir jeti görevlendirdi. Savaş uçağı, O’Neill’in kullandığı Cessna’nın yanında uçarak rehberlik yaptı ve O’Neill’in Yorkshire’daki bir havaalanına sağ
salim inmesini sağladı.

Kontrolden geçirilen O’Neill’in felç geçirdiği ve beynindeki kan pıhtısının, görme sinirlerinin üzerine baskı yaparak görüşünü engellediği belirlendi.

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