İngiltere'de köpekler de bir kez daha Brexit istiyor!

Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına (Brexit) karşı çıkan İngilizler, başkent Londra'da köpekleriyle birlikte Parlamento'ya yürüdü. AB'den ayrılmanın köpek mamalarının fiyatında yükselişe neden olacağını düşünen eylemciler, ikinci bir referandum yapılmasını istedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, her cinsten yaklaşık 1000 köpek ve sahipleri Londra'da parlamento binasına yürüdü. İngilizce havlamak anlamına gelen 'woof' fiiliyle 'referandum' sözcüğünün bileştirilmesiyle oluşturulan 'Wooferendum' (Ya da Türkçesiyle 'Havhavrandum') adlı kampanyaya destek veren ve Brexit'e karşı çıkan eylemciler bu konuda ikinci bir referandum yapılmasını istedi.

'Wooferendum' organizatörleri AB'den ayrılmanın veteriner sayısını azaltacağına, seyahat olanaklarını kısıtlayacağına ve köpek mamalarının fiyatında yükselişe neden olacağını düşünüyor. Bu nedenle de hayvan dostlarının Brexit'ten olumsuz etkileneceğini savunuyor.

Yürüyüş, Brexit konusunda yeni bir halk oylaması yapılmasını isteyen 'People's Vote' (Halkın Oyu) girişimi tarafından düzenlendi. Halkın Oyu, nisan ayında 4 İngiliz milletvekili ve ünlü aktör Sir Patrick Stewart tarafından kurulmuştu. Haziran ayında Londra’da 100 binden fazla insanın katıldığı düşünülen bir yürüyüş düzenleyen ‘Halkın Oyu’, 20 Ekim’de de bir yürüyüş ile başkent sokaklarında olacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda yeniden bir halk oylaması yapılmasına karşı çıkıyor ve bunun 2016'daki referandumun sonucuna ihanet olacağını, siyasilere olan güveni yok edeceğini savunuyor. Ancak ülkedeki neredeyse bütün siyasi partilerden kimi politikacılar İngiltere halkının fikrinin değişmiş olabileceğini belirterek yeni bir halk oylaması istiyor.

Başbakan May, Brexit sürecini 29 Mart 2017'de başlatmıştı. Bu İngiltere'nin 29 Mart 2019 itibarıyla AB'den ayrılacağı anlamına geliyor.