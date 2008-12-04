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Ekonomi

İngiltere’de konut fiyatları 16 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı

İngiltere'de konut fiyatları Kasım ayında son 16 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Fiyatlar Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 2,6 düşt&uum

04 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de konut fiyatları Kasım ayında son 16 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Halifax, fiyatların Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 düştüğünü bildirdi.

İngiltere'nin en büyük tutsat sağlayıcısı Halifax, konut fiyatlarının Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 düştüğünü bildirdi.

Ekim ayında da konut fiyatları yüzde 2,4 gerilemişti.

Kasım ayındaki düşüş, konut fiyatlarında 1992 yılı Eylül ayında kaydedilen aylık yüzde 3'lük düşüşün ardından en hızlı gerileme oldu.

Halifax'a göre, devam eden düşüşler neticesinde, İngiltere'de ortalama konut fiyatları 2005 yılı Temmuz ayı seviyesine döndü.

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