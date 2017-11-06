İngiltere’de kömürlü elektrik üretimi yüzde 2’ye kadar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – İngiltere’de, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve hava kirliliği ile mücadele etmek için enerji karışımını yenilenebilir enerjilere kaydırılmasıyla, bu yıl elektriğin yalnızca yüzde 2’si kömürden üretildi. İngiltere\'de bu oran 40 yıl önce yüzde 40 düzeyindeydi.

İngiltere hükümetinin yayınladığı verilere göre, 2017’nin ilk yarısında kömürle çalışan elektrik santrallerinin toplam üretimi İngiltere’nin toplam elektrik üretiminin yalnızca yüzde 2’sini oluşturdu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ise toplam elektrik arzının yüzde 25’ini karşıladığı aktarıldı.

Daha önce de İskoçya 100 yıllık bir sürenin ardından son kömürle çalışan elektrik tesisini 2016’nın bahar aylarında kapatmış ve \"kömürsüz ekonomi\" olmuştu.

Bu karar, İskoçya’nın 2020 itibariyle elektriği tamamen yenilenebilir enerjiden üretme hedefi kapsamında alınmıştı.

Kömür az da olsa İngiltere’nin enerji üretiminde halen kullanılıyor. Ulusal Elektrik İdaresi İngiltere’nin Nisan 2017’de 1882’den bu yana ilk kez kömür kullanmadan da ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretebildiğini açıklamıştı. (Fotoğraflı)