İngiltere'de kölelik 200 yıl sonra geri döndü

T24 - İngiltere'de polisin yaptığı bir baskında zorla çeşitli işlerde çalıştırılan 30'a yakın kişinin köpek kulübeleri ve at ahırlarında tutulduğu ortaya çıktı.



Otuza yakın 'modern köle'nin bulunduğu insanlık dışı koşullar Ada'yı şoke etti. Bazıları karavanlarda bazıları ise köpek kulübeleri ile at ahırlarında bulunan; aç ve bitkin halde olan kişilerin kimlik bilgileri tespit edilmeye çalışılıyor.



Polisin aldığı ilk bilgilere göre, 'modern köleler', kalacak yer ve iyi ödeme vaadiyle getirildikleri kamptan bir daha kurtulamadı. Zorla tutuldukları parkta çeşitli işlerde çalıştırıldılar.



İçlerinde bir kişinin en az 15 yıldır zorla tutulduğu, bir diğerinin ise köpek dışkısı bulaşmış giysileriyle bulunduğu bildirildi.





Yüzlerce kurban olabilir



Olayın gerçek boyutunun açığa çıkarılması için çalışmalar devam ederken, benzer şekilde yüzlerce kurbanın olabileceği belirtiliyor.





Polisin soruşturması sürüyor



Yakalanan dört erkek ve bir kadın, Bedfordshire ve Hertfodshire'de polis tarafından sorgulandı. Ayrıca üç şüpheli de önceki akşam polis tarafından gözaltına alındı.



Bölgeyle ilgili ilk kez üç yıl önce kölelik iddiaları ortaya atılmış ancak polis harekete geçmemişti. 2008'den bu yana 28 erkek bu tür iddiaları ortaya atmıştı.

Kölelik halkası Greenacre karavan bölgesinde Billington'da açığa çıkarıldı. Bazı kurbanların köpek kulübesi ve ahırlarda tutulduğu belirlendi.





Polis ihbarla harekete geçti



Polis adına konuşan Dedektif Başmüfettiş Sean O'Neill, Sean O’Neil, kaçan birkaç ‘köle’nin ihbarı üzerine aylar süren gizli bir operasyon yaptıklarını açıkladı. O'Neill, erkeklerin şartlarının çok kötü olduğunu ve yaşadıkları yerin son derece pis ve sıkışık olduğunu söyledi.





'Sizin aileniz biziz' denmiş



O'Neil, baskın sonrasını ise şöyle anlattı: "Eski karavanların içindeydiler. Bazılarının orada haftalar, bazılarının yıllar boyu oralarda çalıştıklarını ve yaşadıklarını düşünüyoruz. Mesela bir kişi 15 yıldır burada ve artık buradaki yaşam onun için normal. Onları buraya getiren kişi ‘Artık sizin aileniz yok, sizin aileniz biziz’ demiş. Ayrılmak isteyenler tehdit edilmiş."



İngiltere yasalarına göre, 204 yıl önce kölelik sistemi tamamen tarihe karışmıştı...







