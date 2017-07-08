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Dünya

İngiltere'de kız öğrencileri taciz eden imama 13 yıl hapis cezası

Suçlamaları reddeden imam, cemaatin kendisine komplo kurduğunu söyledi

08 Temmuz 2017 16:53

İngiltere'nin Cardiff Kraliyet Mahkemesi, din dersleri sırasında reşit olmayan kız öğrencilere cinsel saldırıdan suçlu bulunan imama 13 yıl hapis cezası verdi.

The Independent'ın haberine göre,  81 yaşındaki Muhammed Hacı Saddık, kız öğrencilerine Kuran okuma dersleri sırasında tacizde bulunuyordu. Saddık ayrıca hata yapan öğrencileri tokatlıyordu.

Saddık'ın öğrencileri dürtme amaçlı kullandığı ahşap ve metal sopaları da vardı.

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