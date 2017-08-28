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Dünya

İngiltere'de "kimyasal sis": 133 kişi hastanede tedavi edildi

Yüzden fazla kişi kusma, nefes alamama ve göz yanması gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu

28 Ağustos 2017 16:38

İngiltere'nin güney sahillerindeki Eastbourne, kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen gaz bulutunun etkisi altında kaldı.

Eastbourne Bölge Hastanesi, benzer şikayetlerle hastaneye giden 133 kişiyi tedavi ettiklerini açıkladı.

Birling Gap sahili, gaz bulutu nedeniyle boşaltıldı.

Doğu Sussex bölgesinde ortaya çıkan gaz bulutunun kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sussex polisi, "kimyasal sis"in kaynağının henüz bilinmediğini ve gaz bulutunun deniz üzerinden geldiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Daha önce, Fransa'daki bir sanayi bölgesinden benzer gaz bulutları bölgeye ulaşmıştı.

Doğu Sussex Yangın ve Kurtarma Servisi, gazın "klor" olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu, gazın neden olduğu şikayetlerin rahatsız edici olsa da ciddi olmadığını belirtti.

Olay sırasında bölge, havanın güzel olması ve İngiltere'de Pazartesi'nin de tatil olduğu 'uzun haftasonu'na denk gelmesi nedeniyle normalden kalabalıktı.

Kıyı şeridinde yaşayanlara cam ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

 

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