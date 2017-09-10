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Dünya

İngiltere'de kilisede bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Polisin yaptığı açıklamada, saldırgan ve mağdurun daha önceden tanıştıkları öne sürüldü

10 Eylül 2017 20:26

İngiltere'nin Birmingham şehrinde, bir kilisenin içinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
 

Birmingham'da bulunan bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası 33 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaralarının hayati tehlike oluşturacak düzeyde olmadığı kaydedildi. 46 yaşındaki erkek bir saldırganın ise cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

West Midlands polisi, 2 kişinin saldırganı engellemeye çalışırken ellerinden yaralandığını duyurdu.

Polisin yaptığı açıklamada, saldırgan ve mağdurun daha önceden tanıştıkları öne sürüldü.

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