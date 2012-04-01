İngiltere’de ‘kavanozları bile doldurun’ sözü panik yarattı

İngiltere Kabine Bakanı Francis Maude’nin, yakıt tankeri sürücülerinin greve gidecek olması nedeniyle vatandaşlarına yaptığı “Deponuzu ve bidonunuzu doldurmakla kalmayın, kavanozlarınıza da yakıt alın” önerisi ülkede panik yarattı.

Olası bir grevde yaşanabilecek yakıt kıtlığına karşı Maude tarafından yapılan bu uyarı, bir İngiliz’in evine yakıt ikmali yaparken, çıkan yangında vücudunun yanmasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından, İngiliz vatandaşları Maude’nin istifasını istedi.

Maude’nin, “Benzini şimdiden alarak garajınızdaki bidonlarda muhafaza edin” önerisinin ardından, İngiltere’de benzin satışlarının yüzde 172, dizel satışlarının ise yüzde 77 oranında artış gösterdiği belirtildi.

Enerji Bakanı Ed Davey de daha önce yaptığı bir açıklamada, “İnsanlara tavsiyemiz benzin istasyonlarına gittiklerinde, depolarını tam doldurmaları, yarım değil ve yakıtları azalınca tamamlatmaları” ifadesini kullanmıştı.

İngiltere’de 2 bine yakın tanker sürücüsünün çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bağlı oldukları ‘Unite’ isimli sendika aracılığıyla greve gitmesi bekleniyor. Grev için kesin tarih belli değil ancak sendikanın greve gitmeden bir hafta önce uyarı yapması gerekiyor.