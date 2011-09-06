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Dünya

İngiltere'de kameralar duruşma salonuna giriyor LONDRA (A.A)

06 Eylül 2011 21:52

-İngiltere'de kameralar duruşma salonuna giriyor LONDRA (A.A) - 06.09.2011 - İngiltere'de ve Galler'de televizyon kanalları, mahkemelerde hakimlerin karar anlarını yayınlayabilecek. İngiltere Adalet Bakanı Kenneth Clarke yaptığı açıklamada, halkın adalet sistemini daha iyi anlaması ve şeffaflığın sağlanabilmesi için mahkemelerde duruşmaların kaydedilmesine yönelik yasağın kaldırılacağını açıkladı. Televizyonların yargıçların karar anını çekip, yayınlayabileceğini ifade eden Clarke, "Televizyonun adli sisteme güvenin artmasında önemli rolü olduğuna inanıyoruz" dedi.  İngiltere'de ilk olarak temyiz mahkemelerinden başlayacak uygulamanın, daha sonra diğer mahkemelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor. Zanlı, görgü tanığı ve jüri üyelerinin görüntüleri ise yayınlanamayacak. İngiliz hükümeti, konuya ilişkin çıkarılacak yeni kanunun ardından kararı uygulamaya koyacak.  Bu arada Adalet Bakanı Clarke, kamuoyunun yerel mahkemelerin performanslarından haberleri olabileceğini söyledi. Mahkemelerde kaç duruşma yapıldığı, mahkemelerin karar süreleri gibi konularla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca daha önce tutuklanarak, salıverilen kişilerin tekrar suç işleyip mahkemeye çıkarılma istatistikleri de yayımlanacak.  İngiltere'de mahkemede çekim yapmak 1925 yılında yasaklanmıştı.

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