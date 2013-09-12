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Ekonomi

İngiltere'de kağıt para yerine plastik para geliyor

İngiltere Merkez Bankası'nın 3 yıldız üzerinde çalıştığı plastik para 2016'da piyasaya sürülecek

12 Eylül 2013 17:10

İngiltere Merkez Bankası’nın 2016’dan itibaren kağıt para yerine plastik para basmaya başlayabileceği açıklandı.
 
Bankaya göre plastik banknotlar kağıt bankotlara göre temizlik açısından daha ideal, daha güvenli ve çamaşır makinasında yıkandığında dahi tahrip olmuyor.
 
Bankanın üç yıldır bu plastik banknotlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
 
Plastik para planının gerçekleşmesi durumunda önce 5 Sterlinlik banknotların basılması bekleniyor.
 
Banka, gelecek iki ay boyunca İngiltere çapında kamuoyunun plastik banknotlara nasıl yaklaştığıyla ilgili bir araştırma yaptıktan sonra Kasım ayında son kararını açıklayacak.
 
Banka bu yeni banknotların tıpkı kağıt banknotlar kadar ince olduğu kadar, geri dönüşüm imkanı bağlamında daha çevreci olduğunu da belirtiyor.
 
İlk kez 1998’de Avustralya bu paraları kullanmaya başladı.
 
Plastik paralar dünya çapında aralarında Yeni Zelanda, Meksika ve Singapur’un da yer aldığı 20 ülkede kullanılıyor.

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