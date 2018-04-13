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Dünya

İngiltere'de kabineden Başbakan May'e destek

İngiltere'de hükümet, Başbakan'a "uluslararası cevabın koordine edilmesi" için ABD ve Fransa ile ortak hareket edilmesi konusunda yetki verdi

13 Nisan 2018 04:40

İngiltere'de ise Başbakan Theresa May Suriye'ye yönelik olası bir operasyonda ABD ve Fransa ile birlikte hareket etme konusunda Kabine'den destek aldı.

May'in ofisinden yapılan açıklamada, iki saati aşkın süren toplantı sonucunda Kabine'nin, rejime verilecek "uluslararası cevabın koordine edilmesi" için iki müttefikiyle birlikte çalışmayı hedefleyen İngiltere Başbakanı'nın bu planına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Açıklamada, Esad rejiminin bir daha kimyasal silah kullanmasına engel olunması için harekete geçilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi. “Kabine, Esad rejiminin kimyasal silah kullanımı konusunda kaydı bulunduğu ve cumartesi günkü saldırıdan büyük ihtimalle rejimin sorumlu olduğunu kabul etti. Kabine, kimyasal silah kullanımının karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda birleşti ve insani krizler ile kimyasal silahların gelecekte Esad rejimi tarafından olası kullanımları konusunda karara vardı” dendi. 

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