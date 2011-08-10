İngiltere'de isyan Londra'dan son 4 şehre daha yayıldı

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da hafta sonunda başlayan yağma ve kundaklama olayları dün gece de devam etti. 16 bin polis memurunun görevlendirildiği Londra sakin bir gece geçirirken, Manchester, Salford, Wolverhampton ve Birmingham'da binalar ve araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Gece ayrıca Nottingham ve Liverpool'dan da yağma haberleri geldi. Çarşamba akşamı İngiltere ve Hollanda milli futbol takımları arasından oynanacak dostluk maçı iptal edilirken, Carling Kupası'nda bugün oynanacak dört karşılaşma güvenlik gerekçesiyle ertelendi. İngiltere Premier Lig'in bu sezonki açılışı, ülkede dördüncü gününü dolduran isyan, yağma ve kundaklama olayları sebebiyle ertelenebilir.



Başbakan David Cameron, Londra'da aldıkları önlemlerin işe yaradığını, olay çıkaran gruplara karşı gerekirse basınçlı su kullanabileceklerini açıkladı. Cameron, Londra'ya çevre kentlerden getirilen 10 bin kişilik takviye polis gücünün gerektiği kadar burada kalacağını söyledi.

Birmingham'da 3 kişi öldü



Birmingham'da dün gece bir arabanın çarpması sonucu üç Asya kökenli genç öldü.



Yakınları, bu kişilerin teravih namazından çıktıktan sonra mahallelerini korumak için toplanan kalabalığa katıldığını, bu sırada bir aracın kendilerine çarparak kaçtığını söyledi.



Kentte gerginliği artıran olayla ilgili olarak 32 yaşındaki bir kişinin sorgulanmakta olduğu açıklandı.



Manchester kenti emniyet yetkililerinden Garry Shewan, polis güçlerinin salı günü sıradışı bir şiddet dalgasıyla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.



Manchester'de 100'den fazla kişi gözaltına alınırken, komşusu Liverpool'da da polis kentte en az 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Leicester'de de en az 100 kişilik bir grubun polise ve dükkanlara saldırdığı bildirildi.



Nottingham kentindeki Canning Circus polis karakolu ise molotof kokteyli saldırısına hedef oldu.



Wolverhampton kentinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 20 kişinin gözaltına alındığı, West Bromwich'te de bazı mağaza vitrinlerinin taşlandığı, bazı araçların da yakıldığı bildirildi.



Manchester yakınlarındaki Salford'da ise 70-80 kişinin karıştığı şiddet olayları sırasında bir binanın ateşe verildi, Manchester kent merkezinde ise şiddet ve yağma olayları yaşandı.

Aşırı sağcılar sokakta



30 farklı kent ve ilçeden ek polislerin görev yaptığı Londra'da öenmli bir olay yaşanmadı.



Farklı semtlerde mahallelerini savunmaya geldiklerini söyleyen gruplar sabaha kadar nöbet tuttu. Bir semtte 150 kişilik Sih grubu ellerinde kriket sopalarıyla sokaklarda bekledi.



Bazı semtlerde, aşırı sağcı gruplar polisin gözaltına aldığı kişilere saldırmaya çalıştı ve "İngiltere, İngiltere" sloganları attı.



Aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi'nin lideri Nick Griffin, polisin acz içinde olduğunu öne sürdü ve ordunun devreye girmesini istedi.



Bazı yorumcular, bunun etnik bir ayaklanma olmamasına rağmen, mevcut ortamın aşırı sağ gruplara seslerini yükseltme fırsatı verdiği görüşünde.









'Kesintileri gözden geçirin' çağrısı





İngiltere hükümeti, bütçe açığını kapamak için kemer sıkma önlemleri uyguluyor. Bu çerçevede 2015'e kadar polisin bütçesinde de beşte bir oranında bir kesinti öngörülüyor.



Londra Belediye Başkanı, son olayların polis üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek hükümetin bu kararını gözden geçirmesini istedi.

Londra olayları 2012 Olimpiyatları'na gölge düşürdü



İngiltere'nin başkenti Londra'da üçünü gününü dolduran isyan, yağma ve kundaklama olaylarının şehirdeki yapılması planlanan sportif karşılaşmalara etkisi olumsuz oldu.







Çarşamba akşamı İngiltere ve Hollanda milli futbol takımları arasından oynanacak dostluk maçı iptal edilirken, Carling Kupası'nda bugün oynanacak dört karşılaşma güvenlik gerekçesiyle ertelendi.



Şehirde bugün 2012 olimpiyatlarına hazırlık karşılaşmaları kapsamında düzenlenen plaj voleybolu turnuvası planlanandan daha erken saatte sona erecek.

Güvenlik sebebiyle erteleme



İngiltere Futbol Federasyonu tarafından alınan Hollanda dostluk maçının iptal kararı, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün maçın oynanacağı Wembley stadının bulunduğu bölgede yaşanabilecek güvenlik zaaflarına dair uyarısı ardından geldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda federasyonundan Bert van Oostveen Londra Emniyet Müdürlüğü'nden kendilerine, oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin sağlanamayabileceğinin bildirildiğini söyledi.



Londra'da dün akşam yaşanan olaylar Wembley Stadı civarında yer alan Harlesden ve Brent Cross mahallelerine de sıçramıştı.



Bu arada iptal edilen İngiltere-Hollanda dostluk karşılaşması için yetmiş bin biletin satılmış bulunduğu belirtildi.



Bu arada bu akşam oynanması planlanan West Ham-Aldershot, Charlton-Reading, Crystal Palace-Crawley Town ve Bristol City-Swindon Carling Kupası maçlarının da ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.



Yarınki İngiltere-Hollanda dostluk karşılaşmasının oynanacağı Wembley Stadı geçtiğimiz yılki Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı.



UEFA geçtiğimiz yılki final organizasyonundan memnun kalmış ve 2013 Şampiyonlar Ligi finalinin de burada oynanmasına karar vermişti.

Olimpiyat endişesi



Londra'daki olaylar sebebiyle futbol karşılaşmalarının ertelenmesi şehirde önümüzdeki yaz düzenlenecek 2012 Olimpiyatları'na dair de endişelerin doğmasına yol açtı.



Şehirde bugün başlayan Olimpiyatlara Hazırlık Karşılaşmaları kapsamında düzenlenen plaj voleybolu turnuvası planlanandan daha erken saatte sona erecek.



Hazırlık karşılaşmaları kapsamında cumartesi günü yapılacak maraton yüzme yarışmasının ve pazar günü yapılacak bisiklet yarışları hakkında ise bir açıklama yapılmadı.



Konuyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada yaşanmakta olan olayların olimpiyatlarla ilgili olmadığı ve 2012 Olimpiyatları'nın güvenliği konusunda organizasyon komitesine güvenlerinin tam olduğu belirtili.



Londra'daki şiddet olayları, dört çocuk babası 29 yaşındaki bir siyahın polis tarafından öldürülmesini protesto için yapılan eylemin kontrolden çıkmasıyla başlamıştı.



Ülke genelinde 450'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.



Dün gece Londra'nın yanı sıra Birmingham, Liverpool, Nottingham ve Bristol'da çok sayıda araç ve işyeri ateşe verildi, mağazalar yağmalandı.

'Premier Lig'in açılışı ertelenebilir'



İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'in bu sezonki açılışı, ülkede dördüncü gününü dolduran isyan, yağma ve kundaklama olayları sebebiyle ertelenebilir.



Lig yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaşanmakta olan şiddet olayları konusunda futbol klüpleri, emniyet ve yetkililerle görüşmelerin sürdüğü ve kararın perşembe günü kesinleşeceği belirtildi.



Açıklamada temas halinde olunan kulüplerin Londra kulüpleri olduğu ifade edildi.



Lig fikstürüne göre Premier Lig açılış haftasında Cumartesi günü Londra’da Tottenham-Everton, Fulham-Aston Villa ev QPR-Bolton maçları oynanacak.

Londra dışındaki maçlar da ertelenebilir



Dün yapılan açıklamada Londra dışında oynanacak maçların ertelenmesi gündemde değil denilmiş olsa da şiddet olaylarının dün akşam itibariyle Londra dışına taşmış olması durumu değiştirebilir.



Dün olayların yaşandığı şehirlerden West Bromwich'in kulübü West Bromwich Albion pazar akşamı Manchester United'i ağırlayacak.



Akşamki olaylara sahne olan Manchester şehrinin takımlarından Manchester City ise Pazartesi akşamı Swansea'yle evinde oynayacak.



Londra'da hafta sonundan beri devam eden olaylar sebebiyle çarşamba akşamı oynanacak İngiltere Hollanda dostluk maçı iptal edilmişti.



Ayrıca Carling Kupası'nda dün oynanacak dört karşılaşma güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Londra olaylarının başlangıcıyla ilgili ilk açıklama



İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi gecesi başlayan olayları tetikleyen 29 yaşındaki bir siyahın ölümü hakkında ilk resmi açıklama yapıldı.



Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu, polis kurşunuyla hayatını kaybeden dört çocuk babası Mark Duggan'ın polise karşı ateş açtığı yönünde herhangi bir kanıta ulaşılmadığını belirtti.



Açıklamada balistik incelemeler sonucu Duggan'a ait olan silahın ateş almadığının anlaşıldığı söylendi.



Cumartesi günü protesto gösterilerinin başlaması üzerine, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Duggan'ın polise ateş açması sonrası vurulduğu söylenmişti.



Görgü tanıkları Duggan'ın polise ateş etmediğini iddia etmişler ve emniyeti proteso etmişlerdi.



Tüm şehre yayılan şiddet olayları cumartesi günkü protesto gösterisi sonrasında başlamıştı.

(BBC)