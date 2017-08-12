İngiltere'de "İşte Premier Lig" dedirten başlangıç: 7 gol var!

İngiltere Premier Lig, 2017-18 sezonuna adına yakışır bir başlangıç yaptı. Premier Lig'in ilk maçında Arsenal, 2-3 geriye düştüğü Leicester City karşısında 4-3 galip gelmeyi bildi.

Gol perdesini henüz 2. dakikada yeni transferi Lacazette ile açtı Topçular: 1-0. Leicester'ın cevabı 3 dakika sonra geldi, dakikalar 5'i gösterirken Okazaki durumu eşitledi: 1-1.

Leicester'ın 'gol ustası' Jamie Vardy 29'da kendini gösterdi. İngiliz golcü, takımını ev sahibi Arsenal karşısında 1-2 öne geçirdi. İlk yarının Leicester üstünlüğüyle biteceği düşünülürken, 45'te Welbeck buna razı gelmedi ve skoru eşitledi: 2-2.

Leicester City'i öne geçiren golü atan Vardy, 56. dakikada tekrar sahneye çıktı. 30 yaşındaki golcü oyuncu, takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Tekrar geriye düştüğünde deyim yerindeyse 'rakibinin üstüne cehennem gibi giden' Arsenal, 83'te Ramsey ile, 85'te Fransız golcü Giroud ile iki korner pozisyonunu gole çevirmeyi bilerek galip geldi: 4-3.