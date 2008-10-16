İngiltere’de işsiz sayısı 2 milyona ulaştı

Devletin resmi istatistikleri işsizlerin sayısının Mayıs-Ağustos döneminde 164 bin artarak, 1 milyon 790 bin olduğunu ortaya koydu.



Ekonomistler, bu rakamın Noel dönemine kadar 2 milyonu aşacağı, yine 2010 yılının sonuna kadar da 3 milyona ulaşabileceği kaygılarını dile getiriyor.



Ülkede sadece dün bir bilgisayar firması olan Freescale bin 300 çalışanını işten çıkardığını ilan etti.



Mayıs-Ağustos arasındaki 164 binlik artışın son 17 yılın en büyük artışı olduğunu da belirten uzmanlar, bunun ekonomik durgunluğun firmaları önce çalışanlarından fedakarlık yapmaya ittiğinin en çarpıcı kanıtı olduğunu belirtiyor.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown ise hükümet olarak yeni iş sahaları açmak için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdi.

