İngiltere’de işsiz sayısı 1.97 milyon oldu

İngiltere'de, geçen yılın son çeyreği itibariyle işsiz sayısı 1,97 milyona yükseldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King de bugün, ülkenin derin bir ekonomik krizin içinden geçmekte olduğunu ve daha ileri tedbirler almak gerekebileceğini söyledi.



Ulusal İstatistik Bürosunun açıklamasına göre, 2008 yılının dördüncü çeyreğinde işsiz sayısı 146 bin artarak 1,97 milyon oldu. Böylece İngiltere'de işsiz sayısı 1997 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Uluslararası hesaplama yöntemlerine göre işsizlik oranının yüzde 6,3'e çıkarak, 1998 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmesi İngiliz ekonomisinin zayıfladığının başka bir işareti olarak değerlendirildi.



Geçen yıl aralık ayında ayrıca işsizlik maaşı alanların sayısı ise 73 bin 800 artarak 1,23 milyona çıktı.



İngiltere'de ekonomik durgunluk nedeniyle işsiz sayısının gelecek aylarda daha da artmasından endişe ediliyor.



İngiltere Ticaret Odaları baş ekonomisti David Kern, ekonomik durgunluğun derinleşmesiyle işsizliğin artmayı sürdürdüğünü belirterek, "iş adamlarının önemli personeli kaybetmek istemediğini biliyoruz, ancak nakit akışı sıkıntısıyla mücadele ediyorlar" dedi.



İngiltere Sendikalar Birliği'nden Richard Exell de işlerini kaybetmiş ya da işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunan insanlara yardım edecek önlemlerin alınmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.



‘Ülke derin bir krizde daha ileri tedbirler almak lazım’



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King de bugün, ülkenin derin bir ekonomik krizin içinden geçmekte olduğunu ve daha ileri tedbirler almak gerekebileceğini söyledi.



Bankanın İngiliz ekonomisinin büyüme ve enflasyon rakamlarıyla ilgili tahminleri de açıklandı ve İngiltere'de ekonominin 2009 yılının ilk yarısında önemli bir gerileme yaşayacağı uyarısında bulunuldu.



Uyarıda, resesyonun beklenenden çok daha uzun ve derin olması riskinin varlığına da işaret edilirken, 2008'in ortasından, 2009 yılının ortasına kadar İngiliz ekonomisindeki küçülmenin yüzde 4 civarında olacağı tahminine de yer verildi.



Merkez Bankası Başkanı Mervyn King, İngiliz ekonomisindeki krizin derinliğinin ve ne kadar süreceğinin ise dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.



Bankanın geçen kasım ayında yaptığı tahminlerden sonra, bütün dünyada ekonomik krizin etkisinin gözle görülür biçimde artığına da işaret eden King, geçen yılın sonlarına doğru gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranlarında keskin bir düşüş yaşandığını ifade etti.



Krizin İngiltere ve diğer ülkelerde kredi sıkıntısı aşılmadan ve piyasadaki güven yeniden sağlanmadan sona erdirilmesinin güçlüğüne de işaret eden King, hali hazırda yüzde 1'e kadar düşürülen faiz oranlarında gerekirse yeni bir düşüşün de yapılabileceğinin işaretini verdi.

King, Merkez Bankasının faiz oranlarında olduğu gibi para akışının artmasını sağlayacak ekonominin şartlarını düzeltecek yeni cesur kararlar alabileceğini de anlattı.

