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Dünya

İngiltere'de İsrail mallarına boykot

17 Eylül 2009 23:13

Britanya sendikaları, Gazze saldırısını protesto için bazı İsrail mallarının boykot edilmesine karar verdi.

Sendikalar Birliği Kongresinde (TUC) alınan boykot kararı, bazı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ithaline yasak, İsrail ile silah ticaretinin sona ermesi ve bazı şirketlere yatırım yasağı çağrısında bulunuyor.

Yapılan açıklamada, "Menşei yasa dışı yerleşim yerleri olan tarımsal ürün ve malların boykot edilmesini destekliyoruz" denildi.

Sendika yetkilileri, boykot ürünlerini bazılarının Batı Şeria'da yetiştirilen hurma, meyve ve sebze olduğunu belirttiler. TUC, 6,5 milyon işçiyi temsil eden 58 sendikanın şemsiye örgütü.

Boykot, İsrail'in Aralık-Ocak aylarında Gazze'ye yaptığı, 1400 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıyı protesto için önerilmişti.

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