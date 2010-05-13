İngiltere’de ilk Müslüman bakan

T24 - İngiltere’de 6 Mayıs genel seçimleri birçok ilke sahne olmaya devam ediyor. 70 yıl sonra kurulan ilk koalisyon hükümetinin ardından kabinede Müslüman bir kadının bakanın da yer alacağı açıklandı.





İngiltere'de bakanlar kuruluna atanan ilk Müslüman kadın olarak tarihe geçen Seyide Warsi, 1971'de, İngiltere'nin Dewsbury kentinde dünyaya geldi.





Deutsche Welle'nin haberine göre Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Warsi, hukuk eğitimi aldı. David Cameron'ın yakın çevresinde yer alan isimler arasında sıralanan Warsi, daha önce de Muhafazakâr Parti'nin gölge kabinesinde toplum bakanlığı görevini üstlenmişti.





Halen Andrew Feldman ile birlikte Muhafazakâr Parti'nin başkan yardımcıları arasında yer alan Seyide Warsi, evli ve bir kız çocuğu sahibi.





Yeni hükümette en önemli iki bakanlık Muhafazakârlar'ın oldu. Cameron'a yakın bir isim olarak bilinen George Osborne maliye bakanlığına getirilirken, dışişleri bakanlığı koltuğu William Hague'a emanet edildi.







Yeni kabinede 5 liberal bakan







Hague, Muhafazakâr Parti'nin Avrupa Birliği karşıtı, sağcı kanadına mensup. Gözlemciler, dışişlerine böyle bir ismin getirilmesinin AB'ye de yansımasını bekliyor. Liberal Parti lideri Nick Clegg'e ise sorumluluk ve görev sahası bulunmayan başbakan yardımcılığı verildi.





Hükümetin önde gelen isimleri ve görev alanları şu isimlerden oluşuyor:





Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Dışişleri Bakanı William Hague, Maliye Bakanı George Osborne, İş Dünyası/Bankacılık Bakanı Vince Cable, Savunma Bakanı Liam Fox, Sağlık Bakanı Andrew Lansley, Enerji ve İklim Bakanı Chris Huhne, Adalet Bakanı Ken Clarke, İçişleri Bakanı Theresa May, Eğitim Bakanı Michael Gove, Hazine Bakanı David Laws ve İskoçya Bakanı Danny Alexander.





Kabinede Nick Clegg ile birlikte beş Liberal Demokrat Partili bakan yer alıyor. Yeni hükümet 5 yıllığına görev yapacak.