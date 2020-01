İngiltere'de iletişim danışmanı ve gazeteciler hapis cezası aldı

Yasa dışı telefon dinlediği gerekçesiyle yargılandığı davadan suçlu bulunan İngiltere Başbakanı David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson ve beraberinde çalışan 4 gazeteci, hapis cezası aldı.

AA’nın haberine göre, mahkemenin suçlu bulduğu Coulson, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere Başbakanı Cameron'ın eski iletişim danışmanı ve kapatılan News of the World gazetesinin eski editörü Andy Coulson, 8 ay boyunca yasadışı yollarla telefon dinlediği gerekçesiyle İngiltere’nin başkenti Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanıyordu.

Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi Coulson'ın yanı sıra davada yargılanan gazetenin diğer eski dört çalışanına da ceza verdi. Buna göre, News of the World gazetesinin eski muhabiri Neville Thurlbeck ve editörü Greg Miskiw altışar ay hapis cezası, eski muhabiri James Weatherup 4 ay tecil edilmiş hapis cezası, eski özel dedektifi Glenn Mulcaire ise 6 ay tecil edilmiş hapis cezası ile 200 saat kamu görevi cezası aldı.

İngiltere yasalarına göre 5 yıldan az ceza almış hükümlüler durumları değerlendirildikten sonra cezalarının yarısı affedilebiliyor. Bu yasaya göre 18 ay hapis cezasına mahkum edilen Coulson, 9 ay hapisanede kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşabilir.