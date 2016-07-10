İngiltere'de ikinci lig ekibi Bradford'dan 1 Sterlin'lik transfer

Futbol dünyasında takımlar bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan yapılan transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kadro takviyeleri tüm hızıyla devam ederken transfer döneminin en ilginç hamlesi İngiltere'den geldi. 2003-15 yılları arası İngiltere'nin köklü kulüplerinden Birmingham forması giyen ve bu süre zarfında çeşitli takımlarda kiralık oynayan, 2015'te ise Blackpool'a giden İrlandalı kaleci Colin Doyle, 1 Sterlin (3,75 TL) karşılığında İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bradford City'ye transfer oldu.

BBC'ye göre geçtiğimiz sezon Blackpool forması giyen ancak sezon sonunda takımı bir alt lige düşen deneyimli kalecinin serbest kalma maddesi yalnızca 1 Sterlin olarak belirlenmişti. Ben Williams'ın Bury'ye transferinin ardından kaleci arayışlarını başlatan Bradford City, bu hamleyle su fiyatına kaleci transferi gerçekleştirmiş oldu.

Kulüpler astronomik meblağlara transferler yaparken Bradford City'nin bu hamlesi, dünya futbolunda 'kelepir transfer' terimine farklı bir akışı açısı getirmiş oldu.

Uzun bir profesyonel kariyere sahip olan İrlandalı file bekçisi, 2007 yılında Ekvador'a karşı İrlanda Cumhuriyeti formasını da terletmişti.