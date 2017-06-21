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BBC Türkçe

İngiltere'de hükümet programı açıklandı ancak güvenoyu garanti değil

Geçmiş yıllardan farklı olarak Kraliçe günlük kıyafetiyle ve tacını takmadan parlamentoya geldi

21 Haziran 2017 19:01

Hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı erken genel seçimler sonrası azınlık hükümeti kurulması için müzakereler sürerken, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yeni parlamento döneminin açılışında hükümetin manifestosunu okudu.

Hükümet tarafından yazılan ve önümüzdeki iki yılı içeren programı okuyan II. Elizabeth, hükümetin önceliğinin olabilecek en iyi Brexit anlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Kraliçe'nin konuşması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık süreci (Brexit) tartışmaları etrafında şekillendi. 24 maddeden sekizi Brexit ve önde gelen sektörlerdeki olası etkilerine ilişkindi.

Genel seçimlerde Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu sağlayamaması sonrası, azınlık hükümeti kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Theresa May, önümüzdeki iki yıllık hükümet programı oluşturulurken "tevazu ve kararlılıkla" çalışacaklarını söyledi.

Seçimlerde 10 sandalye kazanan Kuzey İrlanda'daki merkez sağ Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) dışarıdan desteğiyle hükümeti kurmak için yürütülen müzakereler henüz sonuçlanmadı. Bu nedenle, Kraliçe tarafından parlamentoda okunan hükümetin manifestosundaki birçok vaat çıkarıldı.

Öte yandan, DUP'den bazı kaynaklar, milletvekillerinin önümüzdeki hafta parlamentodaki hükümet programı oylamasında, programı destekleyeceklerinin "çantada keklik" görülmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'de Kraliçe'nin konuşması hükümet tarafından yazılıyor ancak İngiltere Parlamentosu'nda metni Kraliçe okuyor. Bu kez, Kraliçe'nin Konuşması bir yıl değil iki yıllık bir süreyi kapsadı. Ayrıca geçmiş yıllardan farklı olarak parlamento açılışındaki seremonide geleneksel formalitelerin birçoğu yerine getirilmedi. Kraliçe "günlük kıyafetiyle" ve tacını takmadan parlamentoya geldi.

Kraliçe'nin konuşmasına yansıyan hükümet programından başlıklar şunlar:

  • Brexit'in başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için getirilecek yasalar, göç, uluslararası yaptırımlar, nükleer güvenlik, tarım ve balıkçılığı kapsayacak.
  • Terörle mücadele stratejisi gözden geçirilecek.
  • Bağımsız ticaret politikalarının uygulanmasını kolaylaştıracak ticaret ve gümrük alanlarında yeni yasalar getirilecek.
  • Londra'nın batısındaki Kensington'da en az 79 kişinin ölümüne neden olan Grenfell Tower yangınının kurbanlarına yardım edilmesi ve bu gibi felaketlerin önlenmesi için düzenlemeler getirilecek.
  • Aile içi şiddet ve istismarla mücadele kapsamında yenilikler getirilecek.
  • Bireysel hakların güvenliği için Veri Güvenliği Yasası getirilecek.
  • Esnek ve yarı zamanlı askerlik hizmetinin önü açılacak.
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