İngiltere'de hükümet her şeyi dinleyebilecek

İngiltere’de gelecek ay açıklanacağı bildirilen yeni bir yasa ile hükümet, her telefon görüşmesi, kısa mesaj, elektronik posta ve ziyaret edilen siteyi “gerektiğinde” izleyebilecek.

Hürriyet'in aktardığı Sunday Times’ın özel haberine göre internet hizmeti sağlayan şirketlerden İngiltere’de bilişimle ilgili istihbarat kuruluşu olan GCHQ’ya (Devlet İletişim Başmüdürlüğü) gerçek zamanlı olarak bilgi vermesi ve bu konuda yazılımlar geliştirmesi istenecek.

Gelecek ay Kraliçe’nin hükümet programını açıklayacağı geleneksel konuşmasında açıklanacak planlara göre, güvenlik güçlerinin internet üzerindeki iletişimin içeriğini görmek için yine mahkeme kararı alınması gerekecek. Ancak, artık kullanıcıların kimle, ne uzunlukta ve ne sıklıkta iletişim kurduğu tüm iletişim araçları kullanılarak görülebilecek.



İçişleri Bakanlığı bu yasanın suç ve terör ile mücadelede kilit önemde olduğunu söylese de Büyük Birader İzleme Örgütü Başkanı Nick Pickles, “İngiltere resmen Çin ve İran’da görülen bir izleme yasasını benimsiyor. Bu internet mahremiyetine tamamen aykırı” dedi.



