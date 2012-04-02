T24 LogoT24 Logo
Gündem

İngiltere'de hükümet her şeyi dinleyebilecek

İngiltere’de gelecek ay açıklanacağı bildirilen yeni bir yasa ile hükümet, her telefon görüşmesi, kısa mesaj, elektronik posta ve ziyaret edilen siteyi “gerektiğinde” izleyebilecek.

02 Nisan 2012 08:57

İngiltere’de gelecek ay açıklanacağı bildirilen yeni bir yasa ile hükümet, her telefon görüşmesi, kısa mesaj, elektronik posta ve ziyaret edilen siteyi “gerektiğinde” izleyebilecek.

Hürriyet'in aktardığı Sunday Times’ın özel haberine göre internet hizmeti sağlayan şirketlerden İngiltere’de bilişimle ilgili istihbarat kuruluşu olan GCHQ’ya (Devlet İletişim Başmüdürlüğü) gerçek zamanlı olarak bilgi vermesi ve bu konuda yazılımlar geliştirmesi istenecek.

Gelecek ay Kraliçe’nin hükümet programını açıklayacağı geleneksel konuşmasında açıklanacak planlara göre, güvenlik güçlerinin internet üzerindeki iletişimin içeriğini görmek için yine mahkeme kararı alınması gerekecek. Ancak, artık kullanıcıların kimle, ne uzunlukta ve ne sıklıkta iletişim kurduğu tüm iletişim araçları kullanılarak görülebilecek.


İçişleri Bakanlığı bu yasanın suç ve terör ile mücadelede kilit önemde olduğunu söylese de Büyük Birader İzleme Örgütü Başkanı Nick Pickles, “İngiltere resmen Çin ve İran’da görülen bir izleme yasasını benimsiyor. Bu internet mahremiyetine tamamen aykırı” dedi.


 

ETİKETLER

İngiltereyasahükümetmesajelektronik posta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24