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Ekonomi

İngiltere’de hükümet bankalara yardıma hazır

İngiltere’de hükümetin bankalara sermaye vermesi tartışıldı. Hazinesine istikrarı sürdürmek için hükümetin ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

07 Ekim 2008 03:00

İngiliz hükümetinin dün akşam büyük bankalarla, hükümetin bankalara sermaye desteği vermesi olasılığını görüştüğü bildirildi.

Görüşmelere yakın bir kaynak, büyük bankalar ve hazine yetkililerinin dün akşam görüştüğünü, sermayenin yeniden yapılandırılmasının seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

BBC’de üç büyük banka Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB ve Barclays bankalarından her birinin, küresel piyasaları sallayan finansal krizden çıkmasına yardımcı olmak için 26 milyar dolar destek arayışında olduğunu bildirdi.

Bloomberg LLP ise hükümetin, Royal Bank of Scotland ve Barclays bankası dâhil sermayelerini desteklemek için bankalara 79 milyar dolar yatırım yapabileceğini kaydetti.

İngiltere Hazinesinden bir sözcü konuya ilişkin yorum yapmadı ve istikrarı sürdürmek için hükümetin ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

Bu arada Barclays bankası İngiliz hükümetinden sermaye desteği istemediğini açıkladı. Bankanın sözcüsü Alistair Smith, "Biz katiyen İngiliz hükümetinden sermaye talebinde bulunmadık" dedi.

Öte yandan hükümetin sermaye desteği konusunda bankalarla görüştüğü haberleri üzerine bankaların hisseleri borsada hızla değer kaybetti.

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