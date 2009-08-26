İngiltere'de holiganizm hortladı

İngiltere Lig Kupası’nda West Ham United-Milwall maçına olaylar damga vurdu. Maç içinde yaşanan olaylar, stat dışında 1 kişinin bıçaklanmasıyla sürdü.



Futbolun olduğu gibi holiganizmin de doğduğu ülke olarak kabul edilen İngiltere'de sezon gerilimli başladı.



Ülkenin en fanatik taraftar gruplarına sahip kulüpleri arasında yer alan West Ham United-Millwall maçı öncesi, stat dışında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı. 44 yaşında olduğu bildirilen yaralı taraftarın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.



West Ham'ın uzatmalarda 3-1 kazandığı maç sırasında da taraftarın sahaya girmesi nedeniyle oyun 3 kez durdu. Sahayı işgal eden yaklaşık 50 taraftarın tribünlere geri dönmesi için futbolcular da çaba sarf ederken İngiltere Futbol Federasyonu, olaylar hakkında inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, sorumluların ağır şekilde cezalandırılacağı belirtildi.



Premier Lig'de mücadele eden West Ham’la birlikte özellikle 3. kümede yer alan Millwall sahip oldukları fanatik taraftar gruplarıyla ön plana çıkıyor.



Özellikle adı sık sık olaylarla anılan Millwall taraftarının kötü şöhreti ada sınırlarını aşmış durumda...