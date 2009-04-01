İngiltere'de helikopter kazası

İngiltere'de içinde 20 kişinin bulunduğu helikopter İskoçya açıklarının kuzeydoğusunda düştü.



İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, petrol platformundan kalkan helikopterin İskoçya açıklarının kuzeydoğusunda düştüğünü açıkladı.



Sahil güvenlik ekipleri, helikopterin İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Aberdeenshire bölgesi yakınında düştüğünü, helikopterde 16 kişinin bulunduğunu söylediler.



Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ile bir uçağın bölgeye gönderildiği, bölge yakınlarında bulunan birçok geminin rotasının değiştirildiği bildirildi.



Helikopterin düşme nedeni ve kazada ölen olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

