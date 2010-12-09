-İNGİLTERE'DE HARÇ YASASI KABUL EDİLDİ LONDRA (A.A) - 09.12.2010 - İngiltere'de binlerce öğrencinin sokağa dökülmesine neden olan üniversite harçlarının artırılmasına ilişkin yasa teklifi İngiliz parlamentosunda kabul edildi. Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarasında, hükümetin üniversite harçlarının artırılmasına ilişkin yasa teklifi için yapılan oylamada 323 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 302 milletvekili "hayır" oyu verdi. Teklifin oy çokluğuyla kabul edilmesiyle, ülkede yıllık 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek. -POLİS BARİKATI AŞILDI- Üniversite harçlarının artırılması ülke genelinde çeşitli şehirlerde protestolara neden oluyor. Başkent Londra'da da binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Kimi zaman olayların çıktığı Londra'daki protestolarda, ikisi polis 6 kişi yaralandı, 3 protestocu da gözaltına alındı. Yaralanan polislerden biri, parlamentonun etrafında oluşturulan polis barikatının aşılmaya çalışılması sırasında attan düşerek boynundan yaralandı. Polis protestocuların parlamentoya yaklaşmasını engellemeye çalışırken, kendisine kimi zaman fişek ve çeşitli cisimlerin atıldığını bildirdi. Protestocular ayrıca parlamento meydanında büyük bir çöp konteynerini ateşe verdi. İngiliz basını, parlamentonun dışının yanı sıra içinde de polisin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığını bildiriyor. Ülke genelindeki protestolar ise sürüyor. -LİBERAL DEMOKRAT PARTİ'DE BÖLÜNME- "Koalisyon hükümetinin sınav günü" olarak yorumlanan bugünkü oylama, Liberal Demokrat Parti içinde bölünmelere neden oldu. Bazı Liberal Demokrat Partili milletvekili teklife karşı çıktı. Aralarında Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Simon Hughes'un da bulunduğu bazı Liberal Demokrat Partili parlamenterler ise çekimser kaldı. Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri de yeni uygulamaya destek vermedi. Bu arada, teklifi onaylamayan Liberal Demokrat Parti'den iki, Muhafazakar Parti'den ise bir milletvekilinin istifa ettiği bildiriliyor. İktidarın büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin lideri ve Başbakan David Cameron ile iktidarın küçük ortağı Liberal Demokrat Parti'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise yeni uygulamayı destekledi. Cameron ve Clegg tekliflerinin "adil ve doğru olduğunu", yüksek öğrenim bütçesine de yansıyan bütçe kesintilerinden olumsuz etkilenmemenin ve kaliteli eğitimi sağlamanın tek yolunun bu teklif olduğunu savundu. Seçim kampanyası döneminde üniversite harçlarının artırılmayacağı vaadinde bulunan Clegg, protestoların hedefinde yeralıyor.