İngiltere'de halk sokağa döküldü, polise boya fırlattı

T24

İşsizlik rekor düzeyde

Sendika liderlerinin protestolar öncesi yaptığı açıklamada 200 binin üzerinde kişinin katılımının beklendiği ifade edildi. Göstericiler gün geçtikçe derinleşen kamu harcama kesintilerini, artan işsizlik oranlarını, vergi kesintilerini ve emeklilik reformlarını protesto ediyor.Polis halkın derinleşen öfkesinin geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen öğrenci protestolarındakine benzer bir şiddet dalgası yaratabileceği endişesiyle yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sendikaların eğittiği yüzlerce gözlemcinin yanı sıra 4 bin 500 polis memurunun gösterilerin yapılacağı alanlarda görevlendirildiği bildirildi.Muhafazakâr Parti liderliğindeki koalisyon, İngiltere bütçesindeki yüzde 10’luk açıkla baş edebilmek için ağır bir borç küçültme programını devreye soktu. Açığın 2015 yılı itibarıyla kapatılamaması durumunda İngiltere’nin AAA olan kredi notunun düşürülme ihtimali söz konusu.Sendikalar ve muhalefetteki İşçi Partisi alınan önlemlerin kapsamının gereğinden fazla geniş olduğunu ve programın aceleye getirildiğini savunuyor. Programın işsizliği 1994 yılından bu yana en yüksek seviyesine çektiği ve milyonlarca İngiliz’i fakirliğe sürüklediği ifade ediliyor.İşçi Partisi lideri Ed Balls, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, “İnsanlar açığı kapatmamız gerektiğini biliyor ancak işleri bu kadar aceleye getirmek, toplumların istikrarını bozmak, işsizliği yukarı çekmek, halkı endişelendiriyor” dedi.Sendikaları bir çatı altında toplayan İşçi Sendikaları Konseyi (TUC) Genel Sekreteri Brendan Barber ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bence bu çok büyük bir organizasyon olacak ve hükümete kamuoyunun desteğini kaybettiği mesajını verecek” dedi.